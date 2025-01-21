Жителя Павлодара подозревают в нанесении травм двухлетней дочери своей сожительницы

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Как рассказал врач травматологического отделения областной детской больницы, ребенок не мог двигать плечами из-за боли, передает Kazpravda.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Доктор направил пациентку на рентген, который показал перелом обеих ключиц без смещения. Врач заметил на лбу девочки гематому. На вопрос, как ребенок получил травмы, мама ответила, что дочь пострадала во время игры.

Со слов мамы, ребенок упал с кровати дня два назад, после чего появились вышеуказанные жалобы. Девочка при осмотре плакала. У нее имелось ограничение движения плечевых суставов и болезненность.

Малышке наложили повязку и рекомендовали в дальнейшем амбулаторное наблюдение по месту жительства.

В нанесении травм двухлетней девочке подозревают сожителя ее матери. Мужчину задержали и водворили в изолятор временного содержания управления полиции Павлодара.

#ребенок #сожитель #перелом

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