Жителя Шымкента подозревают в убийстве и поджоге тела матери

По предварительным данным, во время ссоры мужчина нанес своей матери смертельное ножевое ранение, вынес тело во двор и поджег его

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Ночью 12 января в полицию поступило сообщение о пожаре, на месте которого был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента

«По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Проводится расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

По предварительным данным, преступление совершено в результате семейного конфликта. Как пишет паблик KöpSöz, около 02:50 в одном из частных домов по улице Жабаева, ранее судимый 30-летний мужчина в состоянии психического расстройства, во время ссоры нанес своей матери смертельное ножевое ранение. После совершенного преступления он вынес тело во двор и поджег его.