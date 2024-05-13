Мясо без ветконтроля продавали в Астане

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Как уточняется, результаты проверки вскрыли многочисленные нарушения, в том числе бесконтрольность субъектов, реализующих животноводческую продукцию, ненадлежащую транспортировку мяса, неисполнение плановых ветеринарных мероприятий по опасным инфекционным заболеваниям, а также нарушения в ветеринарных лабораториях, расположенных на объектах внутренней торговли.

По информации прокуратуры, в городе функционируют более ста неконтролируемых субъектов, которые реализуют животноводческую продукцию, не прошедшую ветеринарно-санитарный контроль.

Во всех лабораториях установлены нарушения ветеринарно-санитарного состояния, а также некоторые лаборатории осуществляли деятельность без ветеринарно-санитарного заключения.

«По актам прокурорского надзора виновные привлечены к административной ответственности, должностное лицо государственного предприятия - к дисциплинарной ответственности», – констатировали в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что выявленные нарушения уполномоченными органами устраняются.