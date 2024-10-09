Казахстанские животноводы приняли участие в саммите во Франции

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Ерик Абитов

Во французском городе Клермон-Ферране завершила работу одна из крупнейших в мире животноводческих выставок – Sommet de L’Elevage («Саммит животноводства»). Для Казахстана мероприятие примечательно тем, что наша респуб­лика впервые оказалась его почетным гостем.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Sommet de L’Elevage – одна из крупнейших международных специализированных профессиональных выставок в области животноводства. Проходит она в центральной части Франции, в одном из значимых регионов Европы по разведению пород мясного направления.

В мероприятии, которое проходило с 1 по 4 октября, приняли участие 1 700 экспонентов и 120 тыс. посетителей.

Казахстанская сторона была представлена делегацией из числа профессионалов-животноводов, руководителей палат племенных КРС, представителей Министерства сельского хозяйства, специалистов аграрной науки и бизнеса. Республика представила национальный стенд.

В рамках казахстанской части Sommet de L’Elevage состоялась конференция на тему «Вызовы и возможности в животноводческом секторе Казахстана».

В приветственном слове к участникам мероприятия вице-министр сельского хозяйства РК Амангалий Бердалин поблагодарил организаторов саммита за возможность продемонстрировать широкой аудитории перспективы нашей страны. Президент Sommet de L’Elevage Жак Шазале отметил, что все знают Казахстан как большое государство с развитым аграрным сектором, который представляет большой потенциал для торгового сотрудничества между Францией и Казахстаном.

– Большое количество французских предприятий заинтересовано в развитии сотрудничества, в частности в области генетики. Мы хотели бы продолжить контакты, в том числе осуществлять совместные проекты по экспорту в третьи страны. Буду рад обсудить эти детали, которые позволят нам развивать связи и торговые отношения, – подчеркнул руководитель выставки.

В числе гостей саммита также выступила казахстанская компания EXPO Time. Это один из ведущих в респуб­лике организаторов международных выставок и конференций, в том числе в сфере АПК. Тесное деловое взаимодействие между Sommet de L’ Elevage и Международной специализированной выставкой-демонстрацией Jańa Dala⁄Green Day, которую проводит EXPO Time, в августе текущего года было подкреплено соглашением о партнерстве.

Тогда в ходе Jańa Dala⁄Green Day‘2024 в Акмолинской области стороны подчеркнули важность двусторонних бизнес-контактов, отметив, что партнерство не только повысит уровень компетенции двух мероприя­тий, но и даст серьезный импульс развитию казахстанского животноводства, а также отраслевых мероприятий в области генетики.

На этой выставке французская делегация и пригласила EXPO Time на главный международный форум устойчивого животноводства Sommet de L’Elevage.

Специализированная выставка-демонстрация Jańa Dala⁄Green Day – традиционное мероприятие в формате Дня поля, которое проводится с 2013 года. Оно представляет собой крупнейшую в республике демонст­рационную площадку современных сельскохозяйственных технологий, селекционных достижений, высокопроизводительной техники, а также инновационных разработок в сфере животноводства, ветеринарии, защиты растений и органического земледелия.

В рамках Дня поля проводятся национальный конкурс «Лучший бык» Jańa Dala⁄Green Day и аукционы пород племенных животных из всех регионов Казахстана.

#Франция #саммит #животноводы

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