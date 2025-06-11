Жизнь и здоровье – незыблемые ценности

Правительство
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Марина Демченко
специальный корреспондент

Вопросы обеспечения безопасных условий труда обсуждены в Правительстве на заседании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Труд достойный и безопасный

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, благодаря принимаемым мерам уровень травматизма на производстве снижается. По данным на 1 мая 2025 года, на предприятиях республики пострадало на 16,9% людей меньше, чем за аналогичный прошлогодний период. Однако, по словам спикера, более 445 тыс. рабочих мест по-прежнему классифицируются как вредные и (или) опасные, что свидетельствует о необходимости дальнейшего системного обновления подходов в сфере охраны труда.

– Разрабатывается модель цифрового профиля предприятия, включающая все параметры охраны труда – от условий трудовой деятельности и наличия средств индивидуальной защиты до гарантий и компенсаций, – доложила министр.

Эта инициатива, как пояснила Светлана Жакупова, направлена на осуществление полного контроля процессов в сфере охраны труда, включая автоматизацию оценки условий на рабочих местах, предоставление средств индивидуальной защиты, реализацию гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях, а также формирование профиля в Цифровой карте предприятий. Она позволит своевременно выявлять риски, вводить превентивные меры и оперативно реагировать на изменения условий труда.

О шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасных условий труда на предприятиях в соответствии с принятой в 2023 году Концепцией безопасного труда до 2030 года, доложили министры: промышленности и строительства – Ерсайын Нагаспаев, по чрезвычайным ситуациям – Чингис Аринов, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Жаслан Мадиев. По этому вопросу заслушали также руководителей крупных предприятий – флагманов ГМК.

В ходе заседания руководитель Правительства Олжас Бектенов отметил, что Глава государства, объявив 2025-й Годом рабочих профессий, поставил конкретные задачи по повышению престижа Человека труда. В этой связи Премьер-министр акцентировал внимание на приоритетности обеспечения безопасности и охраны труда на производстве. Он поручил не останавливаться на достигнутом и применять современные подходы.

– Зачастую устаревшее оборудование, запоздалая модернизация, отсутствие новых технологий сказываются на росте травматизма. Глава государства дал конкретные поручения по решению вопросов безопасности труда на предприятиях. Системы раннего предупреждения и оповещения об опасности помогают оперативно реагировать в случае рисков возникновения аварий. Для снижения травматизма и несчастных случаев работодатели обязаны обеспечивать безопасность труда, автоматизацию и цифровизацию, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр отметил необходимость выработки единого подхода к организации охраны труда, обеспечения взаимосвязи информационных систем в этой сфере и совместной работы всех госорганов и предприятий. Спикер также акцентировал внимание на важности усиления мониторинга нарушений трудового законодательства, в том числе с использованием Цифровой карты предприятий.

В связи с этим Олжас Бектенов поручил Министерству цифрового развития совместно с государственными органами до 1 декабря текущего года обеспечить создание целостной цифровой экосистемы в сфере охраны труда.

– В вопросе охраны труда крайне важно участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение ими договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом на предприятиях нужно повсеместно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечаю­щие меж­дународным стандартам, – добавил Олжас Бектенов.

По итогам заседания Премьер-министр дал ряд соответствующих распоряжений министерствам труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства, по чрезвычайным ситуациям.

Все в гости к нам

На заседании Правительства также были рассмотрены меры, принимаемые для обеспечения комфортного и безопасного пребывания туристов в нашей стране.

В частности, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов доложил, что туристическая сфера Казахстана с каж­дым годом развивается и наращивает потенциал. В 2024 году страну посетили 15,3 млн человек из-за рубежа. Более 10 млн внутренних туристов путешествовали по республике.

За последние годы Казахстан стал более открыт для иностранных туристов. Сегодня в республику без визы могут въехать граждане из 87 стран, граждане еще 107 государств – по электронной визе. Расширяется авиасообщение. Благодаря политике «открытого неба» в прошлом году были запущены 22 новых авиамаршрута, в этом году планируется открыть еще 32.

В свою очередь министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что ведомством проводится вся необходимая работа по созданию благоприятных условий для туристов. В частности, упрощаются процедуры их въезда и пребывания в нашей республике. На сегодня иностранцы освобождены от процедуры посещения полиции для регистрации, принимающая сторона может осуществить эту процедуру онлайн.

Для иностранных гостей создан специальный мобильный сайт, который содержит необходимую и полезную информацию на казахском, русском, английском и китайском языках.

Для обеспечения безопасности туристов в регионах действует туристская полиция, в которой работают сотрудники, владеющие иностранными языками. В местах притяжения туристов функцио­нируют системы видеонаблюдения, проводится профилактическая работа с лицами, занимающимися частным извозом, оказывается содействие водителям транзитного транспорта.

– Глава нашего государства неоднократно подчеркивал важность развития туризма как одного из ключевых драйверов экономического роста. В этой связи в стране должны быть созданы условия для повышения привлекательности Казахстана как государства с дружественным отношением к иностранным туристам. В этом плане проводится большая работа. Расширяется география международного авиасообщения, железнодорожных и автотранспортных маршрутов. Упрощаются миграционные процедуры для иностранцев. Особое внимание уделяется вопросам комфорт­ного и безопасного пребывания наших гостей, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства отметил, что в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу проведена работа по приему туристов из сопредельных стран, и этот опыт необходимо масштабировать.

– Следует адаптировать турпродукты под конкретные туристические группы, особенно в приграничных регионах. Это касается не только деятельности малого и среднего бизнеса, но и цифровых продуктов. Туристские локации должны быть обеспечены качественной мобильной связью и Интернетом, – добавил Олжас Бектенов.

В отелях и других местах притяжения туристов, по словам Премьер-министра, необходимо уделять внимание высокому уровню сервиса и безопасности, адекватности ценовой политики. Важно обеспечить благоприятные условия для туристов, особенно в местах повышенного риска.

По итогам заседания Правительства Премьер-министр дал ряд поручений. В частности, Министерству туризма и спорта совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено расширить функционал национального туристского портала, миграционного сервиса eQonaq, сервисов такси, других полезных ресурсов для туристов.

Министерствам внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения поручено усилить меры безопас­ности туристов, а также проработать вопрос внедрения многоязычной горячей линии для обращений иностранных граждан.

Министерству туризма и спорта совместно с заинтересованными госорганами и акиматами дано поручение в недельный срок разработать комплекс мер по обеспечению благоприятного и безопасного пребывания иностранных туристов в Казахстане.

#Правительство #заседание

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