С первых дней фонд «Бобек» выполняет свою основную цель – активную помощь обществу в решении вопросов, связанных с обеспечением нормальных условий для жизни и развития детей, отстаи­ванием их прав и законных интересов, укреплением здоровья семьи.

Благодаря беззаветной преданности президента фонда такой жизненно важной позиции деятельность «Бобека» много­гранна. В фонде руководствуются положениями Конвенции о правах ребенка – это, к слову, первая конвенция, подписанная Президентом независимого Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в 1994 году. В рамках Конвенции о правах ребенка и Декларации Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей национальная социально-экономическая помощь детям в казахстанском обществе стала приоритетной. Во всех областях создаются детские фонды. В 1994 году «Бобек» получает статус члена Департамен­та общественной информации ООН и корреспондентский статус в ЮНИСЕФ, в 1996 году становится членом Исполкома ЮНИСЕФ.

«Бобек» осуществляет ряд весьма актуальных проектов, направленных на мобилизацию ресурсов в пользу детей. В октябре 1992 года фонд проводит благотворительный телемарафон – аукцион «Дом надежды и радости» для строительства детского реабилитационного центра. В феврале 1995 года «Бобек» организовывает необычную акцию «Бизнес Казахстана помогает больным детям». Ее задача – привлечение внимания зарождающегося в Казахстане слоя предпринимателей и промышленников к острейшей проблеме детской смертности. В акции участвовали представители дипломатического корпуса, зарубежных компаний и международных общественных фондов. Детскому здравоохранению был оказан большой объем помощи.

Усилиями президента фонда «Бобек» многие детские больницы были оснащены современной медицинской аппаратурой, им передали автомашины «скорой помощи», передвижные диагностические центры. В Научном центре педиатрии и детской хирургии было открыто онкогематологическое отделение, Республиканскому научному центру охраны здоровья матери и ребенка передан биохимический анализатор японской корпорации «Мицубиси», новое медицинское оборудование получили детские отделения НИИ туберкулеза и НИИ онкологии и радиологии.

Перечень добрых дел фонда «Бобек» можно продолжить. При открытии в Астане филиала Республиканского научного центра охраны здоровья матери и ребенка президент фонда пожелала Храму, где рождается новая жизнь, людям, чья гуманная профессия стоит на охране здоровья матери и ребенка, благополучия, добра, успехов. Перерезав символическую ленточку, Сара Алпысовна вместе с гостями познакомилась с отделениями филиала.

Огромное внимание «Бобек» уделяет сохранению, укреплению основ семейного воспитания детей. В 1994 году по инициативе Сары Алпысовны открыт «Дом надежды» («Үміт Үйі») для детей от одного месяца до семи лет, помогающий мамам (отцам) в трудные периоды жизни. Беря на себя временную заботу о детях и не давая им стать сиротами, эти дома предоставляют соответствующие условия родителям. За 20 лет существования «Дома надежды» выросли 600 детей и только трое были переведены в детские дома. Остальные 597 ребят живут с родителями.

В решении гуманной задачи воспитания детей в семье большую роль сыграло открытие в живописном уголке Алма­ты детского городка «SOS Детская деревня». Благодаря тесному сотрудничеству Сары Алпысовны с президентом Международного фонда SOS Kinderdorf International, основанного в 1949 году в Австрии, стало возможным открытие в 1997 году этого детского учреждения, максимально приближенного к семейному. «SOS Детская деревня» – это надежная модель постоянной заботы о детях-сиротах. Ребятишек принимают с раннего возраста до десяти лет, они живут в деревне до 14–17 лет. Любая семья обычно состоит из восьми-десяти мальчиков и девочек разных возрастов и мамы. Дом «SOS Детская деревня» для детей – родной дом, семейная жизнь дарит им чувство защищенности. Такая благотворительная деятельность фонда «Бобек» находит отклик и спонсорскую поддержку. Всемерная постоянная помощь оказывается Президентом Республики Казахстан и Правительством. География «SOS Детских деревень» в стране расширяется.

Одним из основных направлений деятельности фонда «Бобек» становится оздоровление детей природными методами. Открытие в 1997 году Республиканского учебно-оздоровительного центра успешно решило задачу по приобщению детей к живой природе, обучению быть здоровыми, формированию в них гармонии души и тела. Накопленный в центре опыт по пропаганде здорового образа жизни, научный подход к внедрению системы природного оздоровления были обобщены на республиканских конференциях «Система «Детка» – здоровый образ жизни» (1998 г.), «Новый научный подход к проблеме здоровья нации и воспитания подрастающего поколения на основе народной педагогики» (1999 г.), «Гармоничное развитие и воспитание личности» (2000 г.). Изданы труды конференции.

Успешно развивается международное сотрудничество фонда «Бобек». В 1995 году совместно с Правительством и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) «Бобек» представил проект «АСПЕРА» (Аральское море: проект экологической и региональной помощи) по улучшению социальных условий материнства и детства в приаральском регионе Казахстана. Этот регион в марте 1996 года посетили президент фонда «Бобек» Сара Назарбаева и исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэрол Беллами.

В ноябре 1996 года ЮНИСЕФ и «Бобек» провели заседание международного «круглого стола» «Реализация Конвенции о правах ребенка в Центральной Азии и Казахстане», где работали две сессии: «Конвенция о правах ребенка: проблемы реализации» и «Конвенция о правах ребенка: обеспечение выживания и развития ребенка». Участниками «круглого стола» был принят меморандум, содержащий практические рекомендации по стратегии и экономически эффективным подходам в обеспечении основных прав детей во время переходного периода, а также по действиям как государств, так и международных агентств в обеспечении выживания, защиты и развития детей в соответствии с положениями конвенции.

В дни работы международного «круглого стола» в рамках международного фестиваля «Айналайын» была открыта выставка ЮНИСЕФ/;Бобек «Защита детей в изменяющемся мире: человеческое измерение». Эта уникальная экспозиция показала не только то, что сделано, но и то, что предстоит осуществить для решения насущных проблем по защите материнства и детства, удовлетворения потребностей ребенка. Как сказала лауреат Нобелевской премии по литературе Габриела Мистраль, «многое из того, что нам нужно, может подождать, но дети ждать не могут. Сейчас – это то время, когда формируется их кровь, развивается их мозг. Им мы не можем сказать – завтра. Их время – сегодня».

Чудными мгновениями в жизни казахстанской детворы стало проведение фондом «Бобек» международных фестивалей «Айналайын» для поддержки одаренных детей, содействия развитию детских способностей и творчества. Многочисленными участниками фестиваля стали дети из стран дальнего и ближнего зарубежья, со всех регионов нашей республики. Юные таланты показывали свое искусство и дарили радость, выражали благодарность: «Спасибо «Бобеку» за праздник!» Эти незабываемые, сказочные и насыщенные различными программами дни фестивалей объединили и сдружили детей.

Сара Назарбаева говорила о том, что наши дети должны быть здоровы не только телом, но и душой. Задачи фонда стали намного шире: теперь он занимается не только физическим оздоровлением детей, но и их нравственно-духовным состоянием. В открытом ею салоне культурно-духовного общения был проведен вечер благодарности и признательности всем, кто активно проявляет спонсорскую поддержку юным дарованиям, оказывает ощутимую помощь ряду детских домов и школ-интернатов. В салоне культурно-духовного общения состоялся концерт, на котором выступили юные таланты. Войти в мир большого искусства им помогают фонд «Бобек» и его верные друзья. Также «Бобек» проводит благотворительный концерт-раут в поддержку молодых дарований. Она поддержала судьбу многих тысяч детей, защитила их жизнь.

Много сил и времени отдано Сарой Назарбаевой стремлению формировать нравственное начало в ребенке. Поэтому одной из составных частей нравственно-духовного просвещения стало введение предмета «Самопознание», автором которого стала президент фонда «Бобек». Эта инициатива предус­матривает необходимость познания детьми основ науки о самом себе, взрослыми – воспитания в детях их достоинства. Уроки «Самопознания» формируют с детства ответственность за себя, своих близких, свою страну. На протяжении изучения предмета «Самопознание» дети впитывают в себя самое лучшее, что создано человеческой мыслью. Этот предмет в общеобразовательных школах становится ключевым момен­том в восприятии ребенком общечеловеческих ценностей и выполняет свое предназначение вырастить новое молодое поколение.

В созданной целостной системе решения проблем детства велика роль Сары Назарбаевой в законодательном обеспечении защиты интересов и прав ребенка. Этот важный этап в деятельности фонда «Бобек» был ориентирован на построение новых принципов высоко­морального общества, где нет чуждых государству детей, возрастает и укрепляется роль института семьи.

Впервые в истории парламентаризма Казахстана президент фонда «Бобек» 2 марта 2000 года на встрече с депутатами Парламента выступила с инициативой о необходимости разработки и принятия закона «О детских деревнях семейного типа и домах юношества». В течение почти двух часов Сара Назарбаева говорила о своем видении нового закона, подчеркивая, что в решении проблемы социального сиротства детские деревни семейного типа – именно как семья – служат главным источником формирования человеческих качеств ребенка. В законопроекте были определены организационно-правовые формы работы, заложены права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в семье, заложены правовые предпосылки физического, психического, нравственного и духовного развития таких детей, их подготовки к общественно-полезному труду, предусмотрено социальное, жилищное и материальное обеспечение этих детей. Сара Алпысовна принимала самое активное участие в работе над законопроектом. Закон принят в декабре 2000 года.

Непосредственное содействие Сарой Алпысовной было оказано при разработке законопроекта «О правах ребенка». Преимущество данного закона заключалось в определении государственной политики в интересах детей, полномочий центральных исполнительных органов по обеспечению гарантий прав ребенка. Груз ответственности возлагался не только на государственную поддержку семьи, но и на родителей, на ребенка и на общество. Такая законодательная база явилась основополагаю­щей по преодолению проблемы социального сиротства.

Велика заслуга президента фонда «Бобек» Сары Назарбаевой перед мировым сообществом. Всюду, где выступала президент фонда – на Международном форуме по правам ребенка (Париж, 1995 г.), Первом саммите «Матери Земли за мир во всем мире» (Вена, 1997 г.), на 50-й сессии Всемирной организации здравоохранения (Женева, 1997 г.), основной мыслью была защита интересов детей, подчеркивалась роль семьи в воспитании детей.

В ряду международных участий особое место занимает IV Всемирная конференция по положению женщин (Пекин, 1995 г.). Сара Назарбаева возглавила казахстанскую правительственную делегацию и выступила с докладом «Мы сообща изменим мир». Перед Пекинской конференцией нашу страну дважды посетила генеральный секретарь конференции Гертруда Монджелла, была принята Сарой Алпысовной. В дни конференции в Пекине они встречались как добрые единомышленники.

Выступление Сары Назарбаевой состоялось 12 сентября 1995 года в Центральном зале Пекинского международного центра. С трибуны IV Всемирной конференции по положению женщин Сара Назарбаева говорила: «Такие форумы – это возможность еще раз напомнить государствам и правительствам планеты о множестве проблем, связанных с женщиной, семьей, детьми, о многочисленных и зачастую постоянных нарушениях их прав. И неважно, какие мы страны представляем, большие или маленькие, на каких континентах живем, какой мы веры, на каких языках говорим. Суть в другом: мы сообща должны изменить этот мир – сделать его добрым, справедливым и бескровным, чтобы использовать наше разнообразие как источник силы и единства… Все мы хотим одного – мира, спокойствия, лучшей жизни. Женщинам Казахстана издревле присуще стремление жить в мире и согласии и в своем доме, и с соседями – ведь Казахстан находится в центре Евразии, на стыке многих культур и традиций. И я уверена, что женщины способны принести на землю многих государств тот самый мир, идея которого вынесена в повестку дня конференции. Решение вопросов мира, равенства – это не только участие в борьбе. У нас есть различные способы влиять на события. Посмотрите, как мы рассуждаем о положении женщин! Мы все время говорим об этом так, как будто в мире есть две борющиеся партии – «партия мужчин» и «партия женщин». Но ведь женщины и мужчины – это две части одного целого. Имя этому целому – семья, род, нация, человечество. Благополучие женщин зависит от благополучия мужчин, а миссия мужчины от Бога – обеспечить счастье матери, сестре, жене, дочери... Для меня проблема Равенства и Развития имеет еще один аспект, связанный с охраной материнства и детства… Я предлагаю нашему форуму заявить о необходимости создания Коллективной системы экологической безопасности. Инициатором создания такой системы, на мой взгляд, могла бы стать Всемирная конференция женщин. Уверена, что обращение этой авторитетной организации к Генеральной Ассамблее ООН с требованием принять соответствующее решение возымело бы действие даже на наиболее жестких национальных лидеров»…

В этом выступлении был призыв к мировой общественности: «уберечь и защитить от беды всех детей и матерей на нашей планете».

По итогам Всемирной конференции в октябре 1995 года в Алматы была проведена пресс-конференция по реализации разработанного Национального плана действий для достижения целей Программы Пекинской конференции. В основе этого плана, как подчеркнула Сара Алпысовна, были заложены развитие духовно-нравственного мира, забота о семье, защита прав и роли женщины, расширение участия женщин в общественно-политической жизни страны, поддержка женских неправительственных организаций.

Сара Назарбаева стояла у истоков становления женского движения, оказав ему неоценимую поддержку. Первым женским общественным объединением был Республиканский совет женщин, образованный в 1991 году. Платформой действий стала принятая Концепция женского движения (1993 г.). Республиканский совет женщин начинает проводить такие крупные международные мероприятия, как конференция евразийских стран «Женщины и общество: политика, экономика и семья», где участвовали представители женских организаций России, Узбекистана, Кыргызстана, Китая, Турции, Японии. В 1998 году проведена международная конференция «Женщина в условиях рыночной экономики» с участием представителей из России, Беларуси, Украины, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.

В апреле 1997 года на базе Республиканского научного центра охраны здоровья матери и ребенка успешно проведена Международная конференция по народонаселению и развитию государств региона ОЭС. В дни конференции состоялась важная встреча Сары Назарбаевой с исполнительным директором Фонда народонаселения ООН гос­пожой Нафис Садик.

Участие Сары Назарбаевой в работе международных конференций на заре нашей независимости всколыхнуло женскую общественность и подняло на более высокий уровень статус проведенных мероприятий.

Годы деятельности Сары Назарбаевой признаны на международном уровне и оценены по заслугам. В 1996 году президент фонда «Бобек» награждена премией ЮНИТИ («Единство»), учрежденной с согласия ЮНЕСКО, с вручением золотой медали, диплома и почетной ленты. Премия вручена ей как борцу за будущее светлое поколение. Знаменательным событием стало присуждение Саре Назарбаевой Международной премии ВОЗ в области охраны здоровья семьи. Премия, состоящая из приза и золотой медали, была вручена президенту фонда «Бобек» генеральным директором ВОЗ Хироши Накаджима на юбилейной 50-й сессии 8 мая 1997 года во Дворце Наций в Женеве в присутствии основателя фонда Ихсана Дограмачи и делегатов 160 стран. В своей речи Сара Назарбаева сказала: «Да, фонд «Бобек» сделал немало, но сделать предстоит еще больше. Эта награда не только большая честь, это и новая ответственность перед детьми, перед нашим будущим. В дальнейшем все свои силы буду отдавать защите детства и охране семьи». За такую масштабную деятельность по защите детства и укреплению службы здоровья семьи президент фонда «Бобек» удостоена специаль­ной награды ЮНИСЕФ – серебряной статуэтки «Мать и дитя» и золотой медали Международного фонда «SOS Киндердорф» в 1999 году, золотой медали Чингиза Айтматова «За великий вклад в философию самопознания» в 2003 году. В 2006 году Сара Алпысовна удостоена звания лауреата Международной премии «Золотое сердце», учрежденной Красным Крестом России, и «Звезды Содружества» в 2010 году. Сара Назарбаева имеет государственную награду – орден «Достык» I степени, ей присвоено звание «Почетный работник образования Республики Казахстан».

Жизненный путь президента детского фонда «Бобек» характеризуют прогрессивность действий для решения общегосударственных проблем, направленных на улучшение здоровья и благосостояния детей и семьи. Лейтмотив деятельности Сары Назарбаевой – «чужих детей не бывает». Для выполнения миссии по формированию национальной стратегии по защите детства в законодательном, социальном, экономическом плане, для единения сил фонд «Бобек» сотрудничает с министерствами, общественными объединениями, международными организациями ООН. Общественно значимым стало создание в 2006 году Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Главным ориентиром деятельности фонда «Бобек» остается построение физически и нравственно здорового мироустройства. Благодаря созданному Сарой Назарбаевой Национальному научно-практическому, образовательному и оздоровительному центру «Бобек» эта актуальная задача в настоящее время выполнима, и многие инновационные проекты эффективно реализуются.

Идейным вдохновителем всех благих дел по изысканию путей решения проблем детства, определению перспектив и этапов последующих действий неизменно остается президент фонда «Бобек» Сара Назарбаева. Исповедь жизненной позиции изложена в книгах «Путь к себе», « С любовью», «Во имя жизни», «Этика жизни» и в публикациях на страницах газет. Эта удивительная женщина – мать, наша соотечественница, раскрывает свои объятия, отдает всю свою душевную теплоту, желая помочь казахстанским детям. Ее слова «нет цвета желтого, а есть цвет солнечный» дарят детям свет любви, добра, надежды. Во время многочисленных встреч Сары Алпысовны с любой аудиторией создается особая аура доверия, правдивости, доброжелательности. Памятны ее много­кратные выезды по областям, которые приносили детям радость. Она всегда искренна, милосерд­на, умеет выслушать, а выступления наполнены материнской заботой и посвящаются самому святому – сберечь мир, дом, страну и верно служить своей Отчизне.