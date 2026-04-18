Модернизацию ЖКХ наращивают в Казахстане

В 2026 году активизируют инвестиции и обновление инфраструктуры

В Казахстане в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2026 году усиливается практическая реализация проектов, направленных на повышение надежности и качества коммунальных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики

Как уточняется, сформирована необходимая нормативная база: внесены изменения в законодательство и подзаконные акты, обеспечивающие условия для эффективной реализации проектов и привлечения инвестиций.

По итогам 2025 года завершена реализация 6 пилотных проектов в г. Шымкенте, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу, что позволило повысить надежность электроснабжения и теплоснабжения, а также снизить износ сетей и увеличить генерацию электроэнергии в ряде регионов.

Практические результаты подтверждают, что модернизация напрямую влияет на качество услуг и снижение аварийности.

В 2026 году работа будет продолжена, и ожидается, что еще 8 субъектов естественных монополий выйдут из критической зоны риска состояния инфраструктуры, что позволит повысить надежность и устойчивость коммунальных систем.

«В текущем году усилена инвестиционная составляющая. На сегодня на электронной платформе Нацпроекта сформирован пул из 206 проектов по всей республике, готовых к проведению закупочных процедур. Уже заключены договоры по ряду проектов, включая модернизацию объектов теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры в регионах на сумму 23 млрд тенге (ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго», ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «Абайлық жылу жүйелері»). Дополнительно по линии финансовых институтов продолжается реализация проектов модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, по линии Банка развития Казахстана одобрен проект ТОО «Караганды Жарык» на сумму 16,7 млрд тенге, направленный на обновление электросетевой инфраструктуры», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, в рамках механизмов АО «Казахстанская жилищная компания» профинансировано 11 проектов на общую сумму 22,2 млрд тенге, реализуемых в Карагандинской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.

Указанные меры направлены на снижение износа инфраструктуры, повышение надежности энергоснабжения и улучшение качества предоставляемых услуг.

Отдельным направлением остается цифровизация отрасли. Развивается электронная платформа закупок, а также реализуется внедрение системы Smart Turmys, направленной на повышение прозрачности процессов, эффективности управления и удобства получения коммунальных услуг.

При этом государственная тарифная политика сохраняет социальную направленность. Для поддержки населения действует механизм жилищной помощи, позволяющий компенсировать расходы на коммунальные услуги при превышении установленной нагрузки на семейный бюджет. По итогам 2025 года такую помощь получили более 10 тыс. семей.

Таким образом, в 2026 году реализация Национального проекта выходит на этап активной практической реализации, обеспечивая снижение износа инфраструктуры, повышение надежности энергоснабжения и улучшение качества коммунальных услуг для населения.