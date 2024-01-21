Жозеп Боррель обвинил Израиль в создании ХАМАС

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По словам главы европейской дипломатии, «Израиль сам создал ХАМАС», чтобы помешать созданию палестинского государства. Боррель призвал навязать извне урегулирование на основе сосуществования двух государств, передает Kazpravda.kz

Фото: Dursun Aydemir/Andalou/picture alliance

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал навязать извне урегулирование конфликта на Ближнем Востоке на основе принципа сосуществования израильского и палестинского государств и обвинил Израиль в «порождении» и «финансировании» террористической группировки ХАМАС, сообщает Дойче Велле.

«Мы считаем, что урегулирование на основе сосуществования двух государств должно быть привнесено извне, чтобы обеспечить мир», - сказал он, выступая с речью в университете испанского города Вальядолид вечером в пятницу, 19 января.

По словам Борреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сам «бойкотирует» такое урегулирование на протяжении 30 лет.

«Чтобы его предотвратить, они сами создали ХАМАС. Израильское правительство финансировало ХАМАС, чтобы ослабить палестинскую администрацию ФАТХ. Если мы энергично не вмешаемся, то спираль ненависти и насилия будет продолжаться от поколения к поколению и от похорон к похоронам», - подчеркнул глава европейской дипломатии на церемонии вручения ему почетной докторской степени университета Вальядолида.

Тема урегулирования на Ближнем Востоке на основе сосуществования двух государств вызвала напряженность в отношениях между Израилем и США - его ближайшим союзником. Нетаньяху недавно вновь подтвердил свое негативное отношение к созданию независимой Палестины, сославшись на интересы Израиля в сфере безопасности. Но президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с Нетаньяху 19 января заявил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает идею создания независимого палестинского государства.

«Мы не будем едины во мнении по всем вопросам, но добрые друзья и союзники могут вести такие открытые дискуссии без обиняков», - заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби.

Он добавил, что твердое негативное отношение Нетаньяху не изменит мнения Байдена о том, что наилучшим долгосрочным решением для региональной безопасности и особенно для израильского народа будет свободное и независимое палестинское государство.

Байден на вопрос журналистов о том, считает ли он невозможным такое решение при правлении Нетаньяху, заявил, что не думает так, и выразил уверенность в том, что компромисс будет найден, поскольку, по его словам, «есть много видов решений на основе сосуществования двух государств».

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в ЕС и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 23 тысяч человек, более 59 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

#Израиль #Палестина #ХАМАС #Жозеп Боррель

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