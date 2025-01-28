Зимняя Азиада-2025: интересные факты и достижения Казахстана

Министерство туризма и спорта представило подробности о зимних Азиатских играх, которые в 2025 году пройдут в Харбине, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

Спортсмены Казахстана в шестой раз примут участие в зимних Азиатских играх. Наши соотечественники впервые выступили на этом турнире в Харбине в 1996 году.

На сегодняшний день казахстанские спортсмены завоевали на зимних Азиатских играх 196 медалей: 78 золотых, 62 серебряных и 56 бронзовых. На Играх 2017 года в Саппоро сборная Казахстана завоевала 32 медали и заняла 4-е место в общекомандном зачете.

В зимней Азиаде в Харбине 2025 года сборную Казахстана представят 138 спортсменов: 72 мужчины и 66 женщин. Наши соотечественники выступят в 10 дисциплинах по шести видам спорта и поборются за 51 комплект медалей.

В играх примут участие более 1 000 спортсменов из 32 стран Азии, которые разыграют 64 комплекта медалей.

Впервые в программу зимних Азиатских игр включён ски-альпинизм.

Более половины казахстанской делегации составляют спортсмены из Астаны, Алматы и Восточно-Казахстанской области. Также нашу страну представят атлеты из 10 других регионов.

Знаменосцами сборной Казахстана станут Адиль Бекетаев (хоккей с шайбой) и Ольга Тихонова (шорт-трек).

Спортсмены из нынешнего состава сборной уже становились чемпионами на предыдущих зимних Азиатских играх:

•​Ольга Полторанина (биатлон, чемпионка 2011 года),

​•​Евгений Рымарев (хоккей с шайбой, чемпион 2011 года),

​•​Роман Старченко (хоккей с шайбой, чемпион 2011 года),

​•​Дарья Климина (биатлон, чемпионка 2017 года),

​•​Кирилл Савицкий (хоккей с шайбой, чемпион 2017 года),

​•​Дмитрий Гренц (хоккей с шайбой, чемпион 2017 года).

Самым молодым участником сборной является Асан Асылхан (фристайл-акробатика), которому всего 15 лет. Самый старший спортсмен – Денис Власов (ски-альпинизм, 41 год).

Торжественная церемония открытия состоится 7 февраля, а закрытие Игр – 14 февраля. Обе церемонии пройдут на стадионе Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium в Харбине.

Талисманами Азиады-2025 стали сибирские тигры Бинбин и Нини. Девиз игр: «Зимняя мечта и любовь в Азии».

Харбин во второй раз принимает зимние Азиатские игры. Впервые они прошли в этом городе в 1996 году. В целом Китай принимает зимние Азиатские игры уже в третий раз.

Торжественные мероприятия и соревнования пройдут на 7 спортивных объектах: хоккейная арена Харбина; Международный конгрессно-выставочный и спортивный центр Харбина; хоккейная арена района Пинфан; ледовая арена Харбинского спортивного университета; многофункциональный зал Хэйлунцзян; зал для соревнований на льду Хэйлунцзянского учебного центра; горнолыжный курорт Ябули.