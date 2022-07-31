Злой стрелок

В Риддере пьяный мужчина стрелял по людям из окна квартиры. Первые сообщения появились в соцсетях в тот же день.

Как рассказали очевидцы, днем на улице Гагарина проходили соревнования по драг-рейсингу. А ближе к вечеру, когда организаторы принялись убирать трассу, снимать ленты и знаки, вдруг раздались выстрелы.

- Стреляли из открытого окна на первом этаже, - привел подробности житель Риддера Богдан Троценко. – Мужчина целился из пневматической винтовки. Говорил: «Гоняете здесь, не даете мне жить».

По словам Богдана, на улице в этот момент оставались еще болельщики, было много детей. Рядом оказался патрульный автомобиль. Полицейские сразу отреагировали на инцидент и попытались отвлечь мужчину вопросами. Сотрудникам вместе с организаторами удалось разоружить стрелка, но тот забаррикадировался в квартире. Полицейские провели задержание, проникнув внутрь через окно.

- В свое время злоумышленник был сотрудником полиции, но уже 15 лет как не работает в органах, - пояснили в пресс-службе областного департамента полиции. – В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительным данным, мужчина ранил из пневматики двоих, назначена судебно-медицинская экспертиза. Решается вопрос о возбуждении дела по ст. 436 Кодекса об административных правонарушениях РК «стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах».

Стрелок отпущен домой, так как санкции статьи не предусматривают ареста. Жителю Риддера грозит штраф до 20 месячных расчетных показателей (63 600 тенге), а также конфискация винтовки.