Знаки высокого признания

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Злата БЕЛАЯ
Впервые посетители могут увидеть более 200 наг­рад, в числе которых Международная премия мира, премия "Инвестиционный ангел", международная премия "Персона года" и другие.

– Цель выставки – показать роль Первого Президента независимого Казахстана в формировании новой казахстанской государственности и общества открытого типа, вклад Главы государства во многие сферы общественной жизни, – отметила директор музея Алма Сагынгали.

Знаменательным событием назвал выставку народный писатель, лау­реат Государственной премии Абиш Кекилбаев, подчеркнув, что именно под шаныраком музея – первой резиденции Главы государства в новой столице – были подписаны исторически важные документы.

На выставке "Знаки высокого признания" представлены награды в сфере межгосударственного сотрудничества и интеграции, государственного управления и экономики, в сфере безо­пасности, межнацио­нального и межконфессионального согласия, в области образования, науки и здравоохранения, культуры, спорта и туризма.

Коллекция общественных наград разно­образна по составу – это ордена, медали, почетные и памятные нагрудные знаки, аттестаты, свидетельства, удостоверения, дипломы, грамоты и сертификаты. Например, дипломы за заслуги в деле укреп­ления мира и межнационального согласия от Семиреченского казачьего войска; за разработку и внедрение в общенациональном масштабе проекта, направленного на укрепление межнационального мира и согласия, установление диалога с последователями разных религий от председателя Совета муфтиев России; орден "Содружество" от Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ; медаль "За выдающиеся заслуги в общественной деятельности" от Израиля... Интересна коллекция оружия, экспонаты которой в разное время преподносили в дар Главе государства, – мечи, сабли, кинжалы, кортики, шпаги, секиры.

В разное время многие страны удостоили Президента Республики Казахстан высшими государственными наградами, вклад Главы нашего государства отметили и авторитетные меж­дународные организации. Деятельность Казахстана на международной арене, направленная на развитие добрососедства и сотрудничества, находит широкий отклик у мирового сообщества, вызывает глубокое чувство уважения к народу и Лидеру нашей страны.

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