Знакомство обернулось грабежом в парке Астаны

Происшествия
117
Венера Баталова
корреспондент

Сотрудники криминальной полиции Есильского района ДП Астаны раскрыли факт грабежа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: polisia.kz

Инцидент произошел в одном из городских парков. 18-летний молодой человек подошел к девушке, сидевшей на скамейке, чтобы познакомиться, и задал ей несколько вопросов. Внезапно он выхватил из ее рук мобильный телефон марки iPhone 8 и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при помощи камер видеонаблюдения установили направление движения подозреваемого и проследили его до дома.

В результате оперативных действий молодой человек был задержан по месту жительства. В ходе следствия выяснилось, что он причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 250 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает жителей проявлять бдительность в общественных местах и не оставлять без присмотра свои вещи.

#задержание #парк #грабеж

Популярное

Все
Мост обрушился после ремонта
По лучшим мировым стандартам
Караганда отпраздновала 30-летие Конституции
Эффект ощутим, экономия налицо
В Аккайын пришел природный газ
Учение с увлечением
В Кокшетау запустили водоочистные сооружения
Важное событие для всех
Мы – за будущее!
Села Интернетом обеспечены
Когда покрасить – значит защитить
Хлеба хороши, да условия кабальные…
Танцевали прямо на улице
Важно предотвратить пожары
Главной кузнице военных кадров – 55 лет
Цепная реакция тарифного роста
Рабочая стезя семьи Джексембаевых
«Реал» приедет в Алматы
Есть альтернатива бумажным процедурам
Главная цель – увеличение продолжительности жизни
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Новую школу построят в Атырау
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Ради хайпа
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Свобода возможна лишь в правовом поле
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Чистота становится философией жизни
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков

Читайте также

Мост обрушился после ремонта
Электросамокатчики сбили коляску с младенцем в Алматы
Число жертв мощного землетрясения в Афганистане превысило т…
Шестилетнего мальчика с ножом сняли на видео в Астане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]