Фото: polisia.kz

Инцидент произошел в одном из городских парков. 18-летний молодой человек подошел к девушке, сидевшей на скамейке, чтобы познакомиться, и задал ей несколько вопросов. Внезапно он выхватил из ее рук мобильный телефон марки iPhone 8 и скрылся с места происшествия.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские при помощи камер видеонаблюдения установили направление движения подозреваемого и проследили его до дома.

В результате оперативных действий молодой человек был задержан по месту жительства. В ходе следствия выяснилось, что он причинил потерпевшей материальный ущерб на сумму 250 тысяч тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.

Полиция призывает жителей проявлять бдительность в общественных местах и не оставлять без присмотра свои вещи.