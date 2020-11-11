Знакомство с девушкой в Сети закончилось для пенсионера из Петропавловска неприятностями

Новое знакомство на одном из сайтов для 65-летнего жителя Петропавловска закончилось неприятностями – с его карточки были сняты все имеющиеся денежные средства, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Polisia.kz
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Пенсионер зарегистрировался на одном из сайтов знакомств, где оставил свою анкету. Познакомившись там с девушкой, у них развернулась переписка. Новая знакомая предложила пойти в кино и скинула адрес сайта кинотеатра ʺKvadrofilmsʺ, якобы расположенного в Петропавловске по адресу: Интернациональная, 66.
Она объяснила, что можно забронировать дату, зал и время сеанса. Пройдя на сайт, мужчина оставил реквизиты своей банковской карты. Через некоторое время ему написал ʺоператор кинотеатраʺ и попросил продиктовать код, который пришел на телефон. По завершению всех этих операций пенсионер понял, что попал в ловушку мошенников, так как с его карты были сняты денежные средства – более 100 тысяч тенге.
"Злоумышленники посредством использования сервисов ʺИнтернет-банкинг для физических лицʺ и ʺДоставка SMS-паролейʺ произвели перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего на другой счет", – рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП СКО Петр Климов.