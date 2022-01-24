Знаменосцы сборной Казахстана

Лидер нашей сборной по шорт-треку Абзал Ажгалиев и конькобежка, чемпионка четырех континентов Екатерина Айдова определены знаменосцами олимпийской команды РК на зимних Играх Пекин-2022.

Об этом объявили в Национальном олимпийском комитете.

Олимпийский дебют Екатерины Айдовой сос­тоялся на Играх 2010 года в канадском Ванкувере, затем были Сочи-2014 и Пхёнчхан-2018 (Южная Корея). Игры в Пекине станут в карьере 30-летней казахстанки четвертыми. Опытная представительница команды по конькобежному спорту – призер этапа Кубка мира, Универсиады-2017, победительница чемпионата четырех континентов-2021.

– Очень горжусь тем, что буду первой казах­станкой, которая понесет флаг страны на открытии зимней Олимпиады. Для многих эти Игры станут первыми в карьере, а кто-то уже имел опыт выс­тупления на главных соревнованиях планеты. Но могу сказать, что ощущения всегда остаются теми же – гордость и большая ответственность. В Пекине мы приложим все силы и старания, чтобы оправдать надежды родной рес­публики, – отметила Екатерина Айдова.

На счету Абзала Ажгалиева – полный комплект медалей этапов Кубка мира по шорт-треку, медали зимней Универсиады-2017 и Азиатских

игр-2011. Он – участник Олимпиад 2014 и 2018 года. Знаменосцем выбран во второй раз – флаг Казахстана он уже выносил на Играх в Пхёнчхане.

– Это большая честь снова стать знаменосцем сборной Казахстана на Олимпийских играх. Эмоции, которые чувствуешь, пронося флаг своей страны на открытии главных спортивных стартов, остаются на всю жизнь. Я благодарен всем нашим болельщикам за поддержку и доверие. От имени всех спортсменов-олимпийцев могу сказать: мы все с нетерпением ждем начала Олимпиады, к которой готовились несколько лет. Для нас создавались все условия для подготовки – как дома, так и за рубежом, теперь сделаем все, чтобы достойно представить страну, – отметил Абзал Ажгалиев.

Торжественная церемония открытия зимних Олимпийских игр состоится 4 февраля на Нацио­нальном стадионе в Пекине.