Знать свои права обязан каждый
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Гульмира Нубаева, старший научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу от 1 сентября 2022 года сказал, что «сила нации заключена в людях, их здоровье и глубоких знаниях, и крайне важно, чтобы в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие». Современному человеку уже недостаточно таких базовых функционалов грамотности, как навыки чтения и письма, математическая, гуманитарная, финансовая и гражданская грамотность. Гораздо востребованнее такие навыки и умения, как настойчивость, инициативность, любознательность, лидерские качества.