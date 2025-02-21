Знать свои права обязан каждый

Закон и Порядок
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Гульмира Нубаева, старший научный сотрудник Межведомственного научно-исследовательского института Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу от 1 сентября 2022 года сказал, что «сила нации заключена в людях, их здоровье и глубоких знаниях, и крайне важно, чтобы в нашем обществе высоко ценились профессионализм и трудолюбие». Современному человеку уже недостаточно таких базовых функционалов грамотности, как навыки чтения и письма, математическая, гуманитарная, финансовая и гражданская грамотность. Гораздо востребованнее такие навыки и умения, как настойчивость, инициативность, любознательность, лидерские качества.

фото из личного архива Гульмиры Нубаевой

Это связано с появлением современных технологий, новых профессий, сфер экономики и с социально-психологическими изменениями самого человека. Окружающий мир больше не аналого-текстологический, ему на смену пришел визуально-цифровой. И это требует расширения и переосмысления понятия «функцио­нальная грамотность».

Функциональная грамотность выступает как способ социальной ориен­тации личности и понимается как знания и умения, необходимые для полноценного функционирования человека в современном обществе. Дополнительно это понятие включает в себя такие параметры, как языковая, компьютерная и информационная, а также правовая грамотность. Люди научились беречь свое здоровье, вес­ти учет своих финансов, отстаивать свои личные границы, а вот защищать свои права умеют не многие.

Правовая грамотность – это знание своих прав, обязанностей и способов их защиты, а также знание основных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения между людьми. Ее необходимо рассматривать во взаимосвязи с такими понятиями, как «культура» и «профессионализм». Культурная составляющая – это багаж знаний по истории, философии, политологии, праву, а также познания в области мировой и отечественной литературы, музыки, живописи и театра, способность отличать подлинные духовные ценности от подделок. Но в век научно-технического прогресса неотъемлемыми гранями личности являются и высокая техническая и компьютерная грамотность.

Использование же приобретенных в течение жизни знаний и умений для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой жизнедеятельности, а также общения и налаживания социальных отношений называется профессионализмом. Обладание культурой, профессионализмом и правовыми знаниями – это фундамент личности, результат вхождения человека в общество.

Обладание знаниями, навыками и их использование сопровождает­ся изменением человека в целом, развитием его индивидуальных (био­логических), личностных, субъек­тивных качеств. Изменения эти многогранны, они затрагивают не только внешний облик человека, состояние его соматического здоровья, но и его внутреннего духовного мира, влияют на формы поведения, систему отношений к выполняемой деятельности, окружающей среде, другим людям. Эти компетенции дают верную ориентацию в человеческом мире, позволяют быть, как говорят, на уровне своего времени, развивают глубину суждений, аналитические способности и концептуальное мышление в рамках закона.

Человек как существо общественное, обладая правовой грамотностью, может и должен повлиять и на другие стороны жизни общества, ведущие к повышению их качества. Речь идет об организации и ведении бизнеса, защите собственных интересов, обращении за помощью к специалистам, в том числе в суд, органы государственной власти и местного самоуправления. Гражданин должен разбираться в получении льгот и полагающихся ему выплат, уметь защищаться от мошенников, участвовать в предотвращении правонарушений и законотворческом процессе.

Все хорошо знакомы с истиной «Свобода одного человека заканчиваются там, где начинаются свобода другого». Таким образом, наличие правовой грамотности помогает человеку предотвратить нарушения не только своих прав, но и окружающих его лиц. В действительности знание прав и умение их защищать относятся ко всем сферам жизнедея­тельности человека, они отражают потребности, устанавливают базовые стандарты, обеспечивающие комфортное проживание людей.

Более того, соблюдение наших прав подразумевает сохранение человеческого достоинства и равенства. Правовая грамотность обеспечивает поддержание и таких базовых ценностей, как «все люди обладают правами в равной степени, повсеместно и всегда», «все права человека универсальны во всем мире», «права неотъемлемы, неделимы и взаимозависимы».

С каждым новым этапом развития общества, с расширением демократических начал и активизацией личного фактора возрастает необходимость в стабилизации, урегулированности и гарантированности взаимоотношений и связи «общество – государство – личность». Обществу нужен твердый, понятный и доступный людям порядок, дающий высокую степень прочности, стабильности и гарантированности жизненных процессов.

#закон #права #правовая грамотность

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