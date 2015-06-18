Золотая кровь Скаковского 609 Раушан ШУЛЕМБАЕВА, Алматы

Золотая сдача крови, иначе ее назвать нельзя, состоялась для Александра Николаевича в тысячный раз. Однако в Книге рекордов Гиннесса он пока на втором месте. Пальма первенства принадлежит австралийцу Джейму Харрисону, который сделал уже свыше 1 000 пожертвований плазмы.

Заместитель директора по медицинской части Гульсара Бекмухаева говорит, что «кровных» наследников, то есть преемников, у Александра­ Николаевича становится все больше. Количество доноров в Казахстане в 2014 году увеличилось на 16% и достигло почти 227 тыс. человек. А заготовлено было в прошлом году консервированной донорской крови 196 452,5 литра. Все это стало результатом реализации государственной задачи по развитию добровольного безвозмездного донорства в стране.

Врачи уверены, что проблема донорства должна волновать не только врачей или людей, которые о нем вспоминают, когда сталкиваются с этой проблемой. Необходимо менять менталитет, чтобы каждый казахстанец считал сдачу крови своим гражданским долгом! К слову, по данным Всемирной донорской организации, в развитых странах с высоким уровнем жизни донорство, как правило, также высоко развито.

О высоком социальном значении донорства говорит и такой факт. Служба крови в Казахстане была создана в 1934 году, несмотря на голод 30-х годов прошлого века, который унес жизни миллиона граждан, и невзирая на тяжелые экономические условия. Его руководителем стал профессор А. Сызганов, начавший первым в Казахстане заниматься переливанием крови.

«Золотая рука», как еще называют А. Скаковского, начал сдавать кровь (причем не получая за это никакого денежного вознаграждения) случайно. После окончания алматинской консерватории Александр Николаевич по направлению работал старшим преподавателем в Чимкентском институте культуры. Примерно через год у жены его коллеги случилось несчастье, вспоминает он. У нее были сложные роды, и срочно понадобилось переливание крови. Тогда, а дело происходило 12 июля 1971 года, почти весь коллектив был в отпуске, студенты – на каникулах. Кое-как удалось найти нескольких добровольцев, но медики выбрали кровь Александра Николаевича – она подходила по всем параметрам. Таким образом он спас две жизни – матери и ребенка. Осознав глубину трагедии, которая могла бы случиться, если бы не его кровь, Скаковский принял решение помогать людям.

За более чем четыре десятка лет он сдавал кровь в различные фонды: фонд Чернобыля, «Невада – Семипалатинск», для пострадавших от землетрясений в Армении, Турции, Индии, Иране, в фонд Года здоровья и многие другие. И всякий раз испытывает моральное удовлетворение, ведь его кровь спасает чьи-то жизни! Поэтому в Республиканский центр крови он ходит как на работу, по графику раз в неделю сдает по пол-литра крови, а иногда и по литру. Всегда доброжелательного и приветливого Александра Николаевича здесь знают и уважают все – от директора до медсестры.

Если вдруг кто-то заподозрит Скаковского в какой-либо тайной корыс­ти, напоминаем, что Центр крови – бюджетная организация. Самое многое – могут накормить обедом. Да и какая может быть корысть у донора, организм которого при каждой кроводаче испытывает нагрузку на костный мозг и запасы железа в организме. Тем не менее донор-пенсио­нер уверен, что это не вредно, так как его кровь постоянно обновляется.

Медики, в свою очередь, уверены, что у Скаковского уникальная способность быстро восстанавливаться. Сам же Александр Николаевич говорит, что его уникальность в том, что он привык к кровопотерям и плюс к этому старается придерживаться здорового образа жизни: не пьет, не курит, соблюдает диету и занимается физическими упражнениями.



