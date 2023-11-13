Золото на ЧМ по самбо завоевал Казахстан
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Это первая победа для казахстанских спортсменок в супертяжелом весе
Казахстанская спортсменка Арайлым Абенова завоевала золото на чемпионате мира по самбо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.
В финале мирового первенства по самбо она в супертяжелом весе оказалась сильнее спортсменки из России.
Это была первая победа для казахстанских спортсменок в этой весовой категории, отметили в министерстве.
На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. По итогам соревнований казахстанцы заняли 3 место в общем зачете.
Отмечается, что в следующем году чемпионат мира пройдет в Астане.