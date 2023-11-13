Золото на ЧМ по самбо завоевал Казахстан

Это первая победа для казахстанских спортсменок в супертяжелом весе

Фото: пресс-служба министерства туризма и спорта РК

Казахстанская спортсменка Арайлым Абенова завоевала золото на чемпионате мира по самбо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

В финале мирового первенства по самбо она в супертяжелом весе оказалась сильнее спортсменки из России.

Это была первая победа для казахстанских спортсменок в этой весовой категории, отметили в министерстве.

На 48-м чемпионате мира по самбо, который проходил в столице Армении, спортсмены сборной Казахстана завоевали 1 золотую, 2 серебряные, 5 бронзовых медалей. По итогам соревнований казахстанцы заняли 3 место в общем зачете.

Отмечается, что в следующем году чемпионат мира пройдет в Астане.