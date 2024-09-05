Золото, серебро и бронзу завоевали казахстанские борцы на ЧМ U20 в Испании

В активе команды РК теперь пять наград

Фото: Ислам Евлоев / пресс-служба НОК РК

Представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ислам Евлоев завоевал золотую медаль чемпионата мира U20 в Понтеведре (Испания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале весовой категории до 82 килограммов Евлоев встретился с Алпереном Бербером из Турции. Казахстанец уверенно провел схватку. Он владел преимуществом, выиграв в итоге со счетом 9-3.

Также казахстанский борец греко-римского стиля Юсуф Ашрапов стал серебряным призером чемпионата мира U20 в Понтеведре.

Он дошел до финала в весовой категории до 67 килограммов. В схватке за золото Юсуфу противостоял иранец Ахмадреза Нохсен Нижад. Соперник завладел преимуществом до перерыва, заработав два балла, которые стали для Нижада победными.

Ашрапов завершил ЧМ на втором месте.

Еще один представитель команды Казахстана по греко-римской борьбе Ондасын Хамитов завоевал бронзовую медаль чемпионата мира U20. Он завершил выступление на третьем месте в весовой категории до 60 килограммов.

В схватке за бронзу казахстанский борец оказался сильнее японца Кохаку Каназавы. Хамитов выиграл со счетом 9-0.

В активе команды Казахстана теперь пять наград. Ранее с бронзой завершили ЧМ Айбек Айтбеков (до 55 кг) и Темирлан Турдакын (до 87 кг).