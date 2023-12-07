«Золотой» пьедестал Спорт 7 декабря 2023 г. 0:00 1176 Галина Вологодская Чемпионом страны по боевому самбо стал военнослужащий регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК Азамат Байгожин. фото Багдата Амангельды Республиканский турнир по боевому самбо прошел в Семее. В соревнованиях приняли участие более трехсот борцов со всех уголков Казахстана. Как рассказали в пресс-службе РгК «Шығыс», восток страны представлял военнослужащий воинской части 5518 лейтенант Азамат Байгожин. Он блестяще провел схватки, одержав четыре победы, причем с явным преимуществом. В итоге спортсмен-гвардеец взял титул чемпиона в весовой категории до 71 кг. По словам самого Азамата, в прошлом году на таком республиканском турнире он завоевал «серебро», уступив только борцу из Астаны. В тот момент он поставил перед собой цель стать лучшим среди самбистов. Все это время военнослужащий готовился, тренировался, отрабатывал приемы. В финальной схватке чемпионата-2023 он, к слову, встретился с прошлогодним чемпионом. Для победы пришлось выложиться по полной. Азамат Байгожин – уроженец Зайсанского района Восточно-Казахстанской области. Вольной борьбой он начал заниматься еще в школьном возрасте. Когда спортсмен стал офицером Национальной гвардии, перешел к тренировкам по боевому самбо, тем более что данный вид входит в обязательные нормативы военнослужащих. Своим кумиром самбист называет чемпиона Олимпийских игр по вольной борьбе Акжурека Танатарова. И сам в будущем мечтает поднять флаг нашей страны на международной арене. #Спорт #чемпион #самбо #боевое самбо