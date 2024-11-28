Золотой тенор Степи

Огромное множество талантов таит в себе казахский народ. Творчество вчерашних бедняков, некогда вынужденных растрачивать свою энергию на противостояние социальной стихии – одна из наиболее ярких примет культурного процесса начала прошлого века. К числу тех, кто способствовал расширению границ большого искусства, принадлежит выдающийся певец Жусупбек Елебеков, который сделал казахскую народную песню достоянием мировой аудитории, был популяризатором национального музыкального фольклора

Жусупбек Елебеков родился в семье бедного акына Лебека, вынужденного оставить творчество ради того, чтобы тяжелым трудом обеспечивать своих детей. Он и его жена Кымбат, кроме Жусупбека, воспитывали еще двоих мальчиков – Сейитбека и Жунисбека и трех девочек – Бадибай, Малике и Рымкеш. Позже от брака Лебека с вдовой его умершего брата Берсимбека родилась дочь Айтбану. Горькая нужда наложила тяжелый отпечаток на судьбу семьи. Но никакие превратности жизни не могли затушить в детях Лебека горячую любовь к народному творчеству.

Петь Жусупбек начал в пятилетнем возрасте. Его наставником стал родной дядя – выдающийся акын Жакыпбек Балгабайулы, известный своими выступлениями на ярмарках и праздничных собраниях. Он восхищался лирическим тонким голосом племянника и любил слушать песни «Келіншек» и «Ғалия» в его исполнении. К слову, о песне «Ғалия», созданной Балуаном Шолаком, выдающийся композитор и музыковед Ахмет Жубанов однажды сказал: «Редко кто не знает этой песни. Однако не всякому певцу она под силу. Особенно хороша эта песня в исполнении Жусупбека Елебекова. Кажется, сам Шолак остался бы доволен таким исполнением».

В 1914 году десятилетний Жусупбек вместе с дядей отправился на Кояндинскую ярмарку, которая славилась выступлениями непревзойденных певцов и жаркими состязаниями лучших акынов. Там мальчик познакомился с легендарным композитором Мади Бапиулы, высоко оценившим его пение и, как считают исследователи, давшим ему свое благословение.

Но вскоре жизненные обстоятельства едва не поставили крест на творческой судьбе одаренного подростка. В 1916 году, попав под действие печально известного царского указа о реквизиции «инородческого» населения на тыловые работы, Жакыпбек Балгабай­улы был отправлен на добычу свинца и менее чем через год скончался от бушевавшей эпидемии тифа. Смерть дяди сильно подкосила Жусупбека, он почувствовал себя сиротой, однако петь не перес­тавал, считая, что в противном случае оскорбит память учителя и близкого человека. Но, как известно, «смерть не хочет щадить красоты»... От тифа скончалась мать, сильно пошатнулось здо­ровье отца. Ответственность за жизнь братьев и сестер все же заставила Жусупбека временно прервать творческую деятельность.

Свержение царизма и последовавшую затем Октябрьскую революцию юный певец воспринял с восторгом, увидев в установлении социалистического строя единственную возможность покончить с душившей его семью нищетой. Много позже он вспоминал, как выходил на большевистские демонстрации с красным знаменем, на полотнище которого была надпись: «Власть – беднякам!». И очень скоро перед Жусупбеком Елебековым вновь открылась дорога в искусство.

В Семипалатинске певец выступал в составе труппы «Ес-аймақ», объединявшей творческую молодежь. «Слух о том, что в город приехал племянник Жакыпбека, который якобы поет не хуже своего знаменитого дяди, дошел однажды и до членов организовавшегося в ту пору театрального кружка. Руководители кружка Кенжебек Кулгарин и Ахмет Ауэзов разыскали Жусупбека и пригласили его на работу в теат­ральный кружок. Таким образом, певец-одиночка стал членом молодого коллектива. Молодежный театр оказал огромное влияние на общее развитие Жусупбека. Здесь он познакомился с выдающимся певцом Амре Кашаубаевым и вдохновенным импровизатором-акыном Исой Байзаковым. Встреча с этими людьми явилась большим событием в его жизни», – писал Ахмет Жубанов в своей книге «Соловьи столетий».

Знакомство с Амре Кашаубаевым певец считал одним из счастливейших моментов в своей жизни. И хотя их совместная работа продолжалась совсем недолго, Жусупбек Елебеков до конца дней хранил в памяти светлый образ старшего товарища: «Имя Амре мне знакомо с детства. Впервые я своими глазами увидел и своими ушами услышал его в 1920 году. С тех самых пор я считал его своим учителем, учился у него. Голос его был чистым и высоким. До сих пор помню, как табунщики, услыхав его голос за семь-восемь километров, неслись к нему и просили спеть еще раз».

Период 1923–1931 годов является одним из наименее изученных в биографии артиста. Сам Елебеков вспоминал, что после упразднения труппы «Ес-аймақ» он работал на мясокомбинате, а затем участвовал в строительстве Турксиба, возводя станцию Аягоз. Ахмет Жубанов свидетельствовал, что талантливый юноша очень быстро стал любимейшим певцом строителей, восхищавшихся его проникновенным голосом и виртуозной игрой на домбре.

В 1928 году Жусупбек Елебеков вернулся в родной аул, где по итогам кампании по конфискации местных байских хозяйств ему был выделен скот, однако личным хозяйством он так и не занялся. Три года спустя писатель Орынбек Беков пригласил певца в Каздрамтеатр, откуда Елебеков впоследствии перейдет в труппу Казахского музыкального театра. На его сцене он создал знаменательные образы Алибека из комедии «Айман – Шолпан» и Толегена из оперы «Қыз Жібек».

В 1935-м выступления певца впервые были записаны на пластинку. Широкое распространение грамзаписей сделало творчество Жусупбека Елебекова необычайно популярным, и через год он принял участие в первой декаде казахской литературы и искусства в Москве. Последовавшее затем присвоение почетного звания заслуженного артиста Казахской ССР стало свидетельством высокого признания его художественного таланта.

Годы Великой Отечественной войны, обогатившие казахское искусство новым содержанием и сделавшие его действенным оружием в битве с врагом, открыли новую страницу в творческой биографии Жусупбека Елебекова. Как и многие представители советской интеллигенции, певец выезжал на фронт, где в составе концертных бригад выступал перед красноармейцами. Во время одной из таких поездок он познакомился с композитором-красно­знаменцем Рамазаном Елебаевым, известным своими военно-патрио­тическими произведениями, и стал первым исполнителем его песни «Жас қазақ». Посвященная другу композитора, погибшему Герою Советского Союза Толегену Тохтарову, она стала настоящим гимном в честь воинов-казахов, внесших неоценимый вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками. Выступления талантливого певца принесли ему заслуженную популярность среди бойцов и командиров Красной армии, и в 1942 году за выдающиеся заслуги перед казахским музыкальным искусством ему было присвоено звание народного артиста Казахской ССР.

После войны Жусупбек Елебеков активно пропагандировал произведения народных композиторов, гастролируя не только по городам Советского Союза, но и за рубежом – в Индии, Китае и Монголии. По словам заслуженного артиста КазССР Жанибека Карменова, из творческого репертуара певца выделялись песни Абая, которые он исполнял с особым мастерством. Это подтверждал и Ахмет Жубанов: «Певец глубоко понимает смысл абаевских строф, и в его исполнении поэзия и музыка Абая достигают редкого сплава, органического единства».

Полувековая творческая деятельность Жусупбека Елебекова была отмечена высокими наградами – орденами Ленина и «Знак Почета», а также присужденной в 1968 году Государственной премией Казахской ССР. В памяти потомков певец остался как непревзойденный исполнитель казахских народных песен, придавший им классическое звучание и доказавший, насколько могучим может быть закаленный в неустанных схватках с судьбой талант.