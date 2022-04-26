Свежий выпуск «Золотые» квадратные метры 26 апреля 2022 г. 0:35 Сулейменов Азамат корреспондент В Мангистау инициировали расследование в отношении руководства крупного продовольственного рынка. Сотрудники антимонопольного департамента по Мангистауской области начали расследование в отношении руководства рынка «Магаш» («Желтого рынка»). По сведениям ведомства, организация занимает доминирующее положение в регионе в сфере предоставления услуг торговых площадей предпринимателям, специализирующимся на реализации социально значимых продовольственных товаров. – Предварительно установлено, что цена за аренду пространства для реализации продуктов питания на рынке «Магаш» самая высокая по республике – стоимость доходит до 7 500 тысяч тенге за один квадратный метр. Завышенная стоимость аренды значительно влияет на цену продовольственных товаров, приобретаемых конечным потребителем, – констатировали в ведомстве. Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по факту установления монопольно высокой цены на аренду помещений. – В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере 3% от дохода компании. При выявлении нарушений, квалифицирующихся как уголовно наказуемое деяние, материалы будут направлены в правоохранительные органы, – предупредили в антимонопольном органе.