Свежий выпуск
«Золотые» квадратные метры
Сулейменов Азамат
корреспондент

В Мангистау инициировали расследование в отношении руководства крупного продовольственного рынка.

Сотрудники антимонопольного департамента по Мангистауской области начали расследование в отношении руководства рынка «Магаш» («Желтого рынка»). По сведениям ведомства, организация занимает доминирующее положение в регионе в сфере предоставления услуг торговых площадей предпринимателям, специализирующимся на реализации социально значимых продовольственных товаров.

– Предварительно установлено, что цена за аренду пространства для реализации продуктов питания на рынке «Магаш» самая высокая по республике – стоимость доходит до 7 500 тысяч тенге за один квадратный метр. Завышенная стоимость аренды значительно влияет на цену продовольственных товаров, приобретаемых конечным потребителем, – констатировали в ведомстве.

Расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением (статья 174 Предпринимательского кодекса РК), в том числе по факту установления монопольно высокой цены на аренду помещений.

– В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет конфискован монопольный доход с наложением штрафа в размере 3% от дохода компании. При выявлении нарушений, квалифицирующихся как уголовно наказуемое деяние, материалы будут направлены в правоохранительные органы, – предупредили в антимонопольном органе.

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