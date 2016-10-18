​Зона особого внимания

Только за прошлый год на 12 полигонах региона было размещено более 300 тыс. тонн мусора! И горы отходов каждодневно продолжают рас­ти. Прорабатываются ли воп­росы по их утилизации? Как пояснили в ГУ «Департамент экологии», в области действует пока шесть предприятий, перерабатывающих пластмассу, макулатуру, полиэтилен, плас­тиковую тару. Однако на сегодня ими утилизировано лишь 1 695 тонн, что составляет всего 0,5% от всего количества образованных отходов. Согласитесь, это капля в море.

В течение 10 прошедших лет были разработаны проектно-сметные документации на строительство шести полигонов ТБО в районных центрах, и технико-экономическое обоснование для трех населенных пунктов области. Результат – построено лишь 3 объекта. Поэтому возникла острая необходимость в обеспечении районных центров типовыми полигонами ТБО. Одновременно требуется принятие срочных мер по реконструкции и приведению в соответствие городского полигона, так как этот объект также стал источником образования неприятных запахов, содержащих сероводород. Причем в летний период там происходят частые возгорания. С этого года ТОО «Таза қала» начало приводить территорию полигона в надлежащее состояние в соответствии с санитарно-экологическими нормами. Проведена работа по покрытию поверхности полигона промежуточным изоляционным слоем. Уже завезено и уложено 37 тыс. тонн инертного материала.

Между тем в области, по сведениям экологов, насчитывается ни много ни мало 368 стихийных свалок, на которых ежегодно размещаются более 150 тыс. тонн отходов! Причем, законно оформленных участков для их складирования, можно сказать, единицы. Так, в ходе проверок установлено, что в сельских округах не выделяются земельные участки для временного размещения коммунальных отходов. Более того, не рассмотрены регулярный вывоз и складирование отходов, очистка территории населенных пунктов.

За эти промахи в прошлом году 38 должностных лиц из акиматов сельских округов были привлечены к административной ответственности. Ситуацию нельзя доводить до крайностей, считает руководитель ГУ «Департамент экологии по Актюбинской области» Жаксыгали Иманкулов. Достаточно акимам районов навести порядок с оформ­лением земельных участков в соответствующих населенных пунктах для размещения ТБО и ликвидации стихийных свалок. Тем более, что этот вопрос закреплен законодательно и спрос со стороны государства будет жестким.

Напомним, в апреле текущего года в Экологический кодекс и в Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» по вопросам перехода нашей страны к «зеленой экономике» были внесены изменения и дополнения касательно обращения с коммунальными отходами. Так, с 1 января 2019 года будет запрещено захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной переработки, а вновь строя­щиеся полигоны твердых бытовых отходов должны быть оборудованы системами для сбора и отведения фильтрата и свалочного газа, снабжены противофильтрационным экраном. Для надлежащего исполнения этого требования в обязанность местных исполнительных органов добавлена статья об организации рациональной и экологически безопасной сис­темы сбора коммунальных отходов, предусматривающей раздельный сбор, хранение, регулярный вывоз, переработку, утилизацию и обезвреживание опасных компонентов коммунальных отходов, а также очистку территории населенного пункта. Кроме того, будут действовать требования относительно сбора ТБО, которые должны осуществляться специально оборудованными транспортными средствами, снабженными специальными знаками и спутниковыми навигационными системами. Таким образом, в течение ближайших двух лет по области уже предстоит провести комплексные подготовительные мероприятия по организации сбора, транспортировки, сортировки, переработки и утилизации коммунальных отходов.

Еще одна проблема, которая не может не тревожить жителей региона, – нефтеотходы. На территории области действуют 16 субъектов, занимающихся их размещением и утилизацией. Они расположены в Мугалжарском, Темирском, Байганинском, Шалкарском районах. За 2015 год образовано 130,9 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, при этом переработано и утилизировано 99,8 тыс. тонн, что составляет 76,3%.

Результаты проверок, проведенных экологами совместно с прокуратурой области, свидетельствуют о том, что на промышленных полигонах не ведется надлежащий учет. В ходе контроля выявлены отклонения от проектных решений, в связи с чем наложены административные взыскания, а ряд материалов направлен в суд на приостановление деятельности. Из 16 объектов по утилизации промышленных отходов проверкой были охвачены 14. По их результатам наложено 39 административных штрафов на сумму более 3,5 млн тенге. В свою очередь принимаются меры по приостановлению дея­тельности 4 объектов (ТОО «Хипромсервис», ТОО «НК-сервис», ТОО «Актобеэкоцентр» и ТОО «ТазаДалаКом»). Направлены материалы в департамент госдоходов по полноте уплаты налогов в отношении ТОО «Реал­Ракурс» и ТОО «Нак сервис». Рассматривается вопрос об изъятии земельного участка и передаче материалов в органы уголовного расследования.

Следует отметить, что экологическая обстановка в целом по области, несмотря на принимаемые меры, по сравнению с предыдущими годами существенно не изменилась, и поэтому для всех представительных и исполнительных органов и общественных организаций области, считают экологи, нет более приоритетной задачи, чем охрана окружающей среды, увеличение площадей зеленых насаждений. Работу в этом направлении экологи видят в том, чтобы ежегодно предусматриваемые средства в природоохранных мероприятиях использовались предприятиями на создание «зеленого пояса». В том числе на территории, которая прилегает к городскому полигону твердо-бытовых отходов. Власти региона уже приступили к реализации проекта по посадке вокруг него более ста тысяч деревьев, которые займут площадь в 140 га.