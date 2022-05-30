Зоны высокой опасности

Два ребенка серьезно пострадали от удара электрическим током.

Оба ЧП произошли в один день, и оба связаны с трансформаторными подстанциями.

За селом Жанаказан Жангалинского района дети открыли трансформаторную будку. Четырехлетнего мальчика ударило током. Каким-то образом он сам смог дойти до дома, после чего родители вызвали фельдшера.

Как сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения, около полуночи ребенка доставили санавиацией в Уральск. В областной детской многопрофильной больнице ему диагностировали обширные электроожоги четвертой степени с поражением костной структуры. Пришлось в экстренном порядке делать ампутацию до верхней трети обоих плеч. Состояние ребенка остается тяжелым. Сейчас мальчик в сознании, ест, пьет, разговаривает. Ему предстоит реабилитация и протезирование.

В селе Бостандык Казталовского района шестилетний ребенок зашел в неогороженный трансформатор, принадлежащий крестьянскому хозяйству. Мальчик получил электротравму ладони и лобной части головы

І–ІІ степени. Врачи оценивают его состояние как среднетяжелое. В настоящее время он проходит лечение в районной больнице.

Это далеко не первые случаи в регионе, когда дети травмируются на трансформаторных подстанциях. В области не раз поднимали вопросы безопаснос­ти как по частным трансформаторам, так и по подстанциям, числящимся на балансе электросетевой компании.