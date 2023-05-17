Зооактивисты Карагандинской области не могут пробиться к госзакупкам по содержанию и стерилизации бездомных животных

В Карагандинской области, к счастью, в этом году никто серь­езно от нападений бродячих собак не пострадал. Однако жалоб в соцсетях на стаи бездомных животных становится все больше. Они обитают во дворах, возле мусорных контейнеров, в частном жилом секторе и рядом с дачными массивами. Люди опасаются за своих детей, ведь те в испуге начинают убегать от собак, заставляя их реагировать на себя, как на добычу.

– Уже год как принят Закон «Об ответственном обращении с животными», но он до сих пор не работает. Время упущено, – констатирует председатель общественного объединения «Дари добро» Инна Радченко. – В прошлом году из-за несостоявшихся госзакупок по временному содержанию, идентификации и стерилизации животных в бюджет пришлось вернуть 25 миллионов тенге. В этом году уже четыре месяца прошло попусту. А собаки тем временем размножаются! И им не скажешь: «Подождите, пока у нас тендеры состоятся».

Надо сказать, что деньги на решение проблемы бродячих животных в бюджете Карагандинской области есть. Заложено 147 млн тенге на отлов, усыпление, временное содержание, идентификацию, вакцинацию и стерилизацию бездомных хвостатых. Эти деньги разделили на семь городов области.

Управление ветеринарии объяви­ло госзакупки, но по большинству лотов они не состоялись. К примеру, в Караганде не оказалось тех, кто готов временно содержать бездомных собак и кошек, зато определен победитель на лот «отлов и умерщвление безнадзорных животных». Его выиграла… местная ветстанция.

В городе Сарани по результатам госзакупок нашлись желающие чипировать, стерилизовать и прививать. В Шахтинске сложилась вся цепочка услуг. А вот город Балхаш вовсе остался не у дел. Проблема в том, что организации по защите животных или ветеринарные клиники неохотно участвуют в госзакупках.

– К сожалению, наши зоозащитники с госзакупками не знакомы. Нет опыта участия в тендерах. Нет недвижимости, – объясняет Инна Радченко. – Программа «вырезала» многих потенциальных поставщиков услуг, потому что у них не хватает оборота по налогам. Мы – благотворительные организации, у которых за спиной только животные и долги. Кто нас допустит к конкурсу?

В управлении ветеринарии заявили, что ветклиники и зоозащитники сами виноваты. Портал госзакупок отсеял их заявки главным образом из-за неполного пакета документов. У одних не хватило бумаг на недвижимость, у других не оказалось в штате ветврача, у третьих не указывалась квалификация сотрудников. Эти ошибки можно было исправить, проконсультировавшись со специалистами заказчика.

А может быть, зоозащитников и ветеринаров не устроили суммы денег, выделенные на временное содержание бездомных животных, их стерилизацию и чипирование? Возможно, они занижены?

– На мой взгляд, выделенных денег вполне достаточно, – высказывает мнение хозяин клиники Vet-Expert Алишер Таженов. – Я подавал заявку на конкурс по стерилизации и вакцинации животных в Караганде, но проиграл. В нем заложены затраты в расчете 50 тысяч тенге на одно животное. Этого вполне хватает даже с учетом того, что после манипуляций кошка или собака будут находиться в клинике в течение 15 дней.

Зоозащитница Инна Радченко подтвердила: суммы «не шикарные, но достаточные». Она рассказала, что участвовала в разработке технической спецификации для госзакупок. Оптимальную стоимость услуг определяли, основываясь на коммерческих предложениях карагандинских ветклиник. При этом в нее закладывали возможный рост цен на препараты, ведь они в основном импортные.

– Что делать зоозащитникам и ветеринарам, желающим участвовать в госзакупках? Внимательно читать техническую спецификацию и прикладывать правильные документы, – советует юрист управления ветеринарии Карагандинской области Аян Оспанов. – Вы должны быть капиталистами в хорошем смыс­ле этого слова. Государство дает вам возможность заработать.

Зоозащитников и ветеринаров эти слова задели за живое. Они убеждены, что доброе дело нельзя превращать в бизнес. Да у них это и не получится. Поч­ти все зарабатываемые деньги тратятся на помощь бездомным животным. Активисты их лечат, кормят и пытаются пристроить в добрые руки. При этом приходится постоянно просить финансовой поддержки у населения и предпринимателей.

– Вы говорите, государство помогает, дает возможность заработать. Неужели? – со скептицизмом рассуждает ветеринар Оксана Юдина. – Сначала мы должны выиграть тендер, а потом выполнять госзаказ за свой счет. Ведь оплата идет по факту выполненных работ, а не заранее. А на что нам покупать шовный материал, наркоз, вакцины? Вот сейчас мы зарабатываем деньги и тратим их на бездомышей. У меня на территории клиники живут 20 собак и 15 кошек. И никакой помощи от государства нет!

Зоозащитники считают, что проблему бездомных животных не решить только силами любителей животных. К этому делу нужно подключать и депутатов, и предпринимателей, и полицию, и даже школы. Народные избранники могут продвигать процесс выделения земли и финансирования для строительства государственных приютов для бездомных собак и кошек. Представители бизнеса – участвовать в госзакупках, объединившись с зоозащитниками.

Участковые могли бы активнее встречаться с жителями частного сектора и разъяснять, что нельзя отпускать своих собак на самовыгул. Важен и вклад учителей. В школах давно пора ввести уроки добра, где детям будут объяснять, как вести себя с животными – и домашними, и бродячими. Глядишь, так и покусанных детей, и искалеченных четвероногих станет меньше.