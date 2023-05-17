Зооактивисты Карагандинской области не могут пробиться к госзакупкам по содержанию и стерилизации бездомных животных
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Елена Ульянкина
Нападения бродячих собак на детей и взрослых – проблема, актуальная практически для всех городов Казахстана. Недавно о ней упомянул и Глава государства. «Ко мне постоянно обращаются из всех областей с жалобами о бродячих собаках, которыми никто из представителей власти не занимается, ссылаясь на соответствующий закон, – сказал он на апрельском совещании по вопросам социально-экономического развития страны. – Да, мы должны бережно относиться к животным, но их агрессии к людям, особенно в отношении детей, допускать нельзя. Между тем число жертв нападения бродячих собак увеличивается. Это недопустимо».