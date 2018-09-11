​Зрители будут довольны

Знаменитый театр привез 4 постановки. Первой зрители увидели поучительную комедию «Ужин с дураком», рассказывающую о любви, о дружбе и убогости существования без взаимопонимания между людьми. Также в гастрольной афише лирическая история «Отель двух миров», спектакли «Андалузское проклятье» и «Чего хочет женщина».

– Женщины будут довольны! – прокомментировала заслуженная артистка Республики Казахстан Татьяна Банченко.

Актеры заверили, что привезли в Караганду проверенные временем и любимые алматинской публикой спектакли.

– Мы хотели показать здесь наши последние премьеры – «Маскарад» и «Горе от ума», – говорил заведующий литературной частью театра драмы им. Лермонтова Алексей Гостев. – Это классика, но в ней столько всяких придумок. Одна из фишек – у нас поют песни Цоя. К сожалению, не получилось осуществить это по техническим причинам, не зависящим от нас.

Отметим, что и Карагандинский государственный русский драматический театр им. К. Станиславского был на гастролях в южном мегаполисе. Он представил алматинской публике 5 спектаклей: «Дураки» по пьесе Нила Саймона, трагедия Сенеки «Fedra. Игра» и «Вишневый сад» Чехова, а также сказки «Хитрый урок» и «Царевна-лягушка».