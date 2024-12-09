Более 1 млн тенге взыскал суд со стоматологии в пользу жительницы Уральска

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Женщина судилась с медучреждением и получила компенсацию материального ущерба в Уральске, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жительница Уральска обратилась в частную стоматологическую клинику ТОО, где ей были оказаны услуги по протезированию зубов верхней челюсти циркониевыми коронками, металлокерамикой, исправлению формы и цвета зубов накладными винирами. За услуги она заплатила 700 тыс. тенге. 

Однако из-за низкого качества оказания услуг, она была вынуждена обратиться в другую клинику Алматы, стоимость услуг которой с учетом исправлений превысила 1,2 млн тенге.

«Пациент стоматологии обратилась в департамент Комитета медфармконтроля МЗ РК, указав на некачественную работу клиники ТОО. По выявленным нарушениям вынесено предписание об устранении нарушений. С целью взыскания с клиники ТОО компенсации материального ущерба обратилась в суд», – говорится в сообщении.  

Суд №2 Уральска, рассмотрев дело, вынес следующее: нарушения со стороны клиники ТОО нашли свое подтверждение, о чем свидетельствуют предписание департамента и пояснения третьих лиц; вина клиники ТОО в причинении материального ущерба пациенту установлена, каких либо опровергающих доказательств вины клиникой ТОО не предоставлено.

«В связи с изложенным суд взыскал с клиники ТОО 1,2 млн тенге компенсации материального ущерба и морального вреда. Решение вступило в законную силу», – заключили в суде.

#суд #ущерб #нарушения #компенсация #стоматология

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