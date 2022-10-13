Свежий выпуск Звезда для маэстро 13 октября 2022 г. 0:14 Елена Ульянкина На карагандинской «Аллее звезд» установили памятный знак известному композитору Сыдыку Мухамеджанову. Открытие памятного знака на «Аллее звезд» стало большим культурным событием для Караганды. На сцене Дворца культуры горняков состоялся концерт, в программе которого звучали произведения легендарного казахского композитора Сыдыка Мухамеджанова. Свои кюи, симфонии и оперы, ставшие известными на всю страну, он написал в Алматы, но родился маэстро в Шетском районе Карагандинской области. Степи Сарыарки считают родными и его потомки. Дочь композитора Ляйля Мухамеджанова специально приехала в Караганду на открытие звезды своего знаменитого отца. – Я горжусь, что мой папа единственный из всех деятелей музыкального искусства Казахстана выдвигался на Ленинскую премию, – говорит Ляйля Мухамеджанова. – Советское время было непростым. Тогда даже государственная комиссия не смогла пойти против приказа председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Он предложил дать Ленинскую премию молодой ткачихе, талантливой певице Людмиле Зыкиной, и членам госкомиссии пришлось согласиться. Хотя до этого в Алма-Ату уже пришла весть о том, что было голосование и премию получит композитор из Казахстана. Возможно, эта звезда, появившаяся в Караганде, на родине моего отца, для него была бы гораздо ценнее, чем Ленинская премия. Ляйля Мухамеджанова пошла по стопам отца и тоже посвятила себя искусству. Она известный музыковед, член Союза композиторов Казахстана. У Ляйли – старшего ребенка в семье – с детства была важная миссия: она первой исполняла на фортепиано большинство произведений своего отца. – Папа говорил: «Ляйля умеет играть так, как мыслю я», – с улыбкой вспоминает дочь Сыдыка Мухамеджанова. – Помню, как он садился в кресло в углу, а я играла – с огромным волнением. Потом он вставал и говорил: «Благодарю вас, профессор! Можете отдохнуть!» Да, это была его манера. Он был строгим человеком, а улыбка у него была добрейшая! Публика знает Сыдыка Мухамеджанова по его произведениям – операм «Айсұлу» и «Жұмбақ-қыз», сюите «В древнем Туркестане», симфонической поэме «Баллада о домбре», увертюре «Той в степи». Он был композитором-новатором, первым в Казахстане написал Концерт для домбры с оркестром и Концерт для кобыза с оркестром. Писал музыку на стихи Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева, Тайыра Жарокова, Сапаргали Бегалина. Сыдык Мухамеджанов – создатель популярного симфонического кюя «Шаттық отаны», что переводится как «Родина радости». – После 1953 года симфонию «Шаттық отаны» каждый день в течение 25 лет передавало Казахское радио, – рассказывает Ляйля Мухамеджанова. – Люди старшего поколения помнят, что в 6 часов утра по радио сначала выступал Юрий Левитан, потом наш казахстанский диктор Ануарбек Байжанбаев, а далее звучал кюй «Родина радости». Люди называли его неофициальным гимном Казахстана. Папа написал его, вдохновившись поэмой Жамбыла Жабаева.