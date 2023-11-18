Звезда "Гарри Поттера" снялась в рекламе дома моды

Во время участия в фотосессии звезда не использовала косметику, передает Kazpravda.kz

Фото: 7 дней.ру

Звезда "Гарри Поттера" и обладательница премии "Оскар" 88-летняя актриса Мэгги Смит поучаствовала в рекламной кампании испанского дома моды, сообщает РИА Новости.

Как сообщил креативный директор компании Джонатан Андерсон, фотосессию знаменитости провел немецкий фотограф Юрген Теллер.

Сыгравшая ранее бездомную старушку в киноленте "Леди в фургоне" Смит предстала в стильной одежде и с аксессуарами из весенне-летней коллекции.

Для луков артистка использовала шубу и зеленую асимметричную сумку, стильное темно-синее платье и песочный шоппер, а также черно-белое платье с бордовым клатчем.

Во время участия в фотосессии звезда не использовала косметику.