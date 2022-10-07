Двум организациям разрешил ЦИК проводить опросы по выборам президента

В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от двух юридических лиц с приложением копий документов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в ЦИК, уведомления поступили от исследовательского института "Общественное мнение" ("Қоғамдық пікір" зерттеу институты) и от частного учреждения "Институт общественной политики партии "AMANAT".

Информация о поступивших уведомлениях юридических лиц будет обновляться на сайте Центризбиркома по мере их поступления.

"Центральная избирательная комиссия напоминает, что опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов", – говорится в сообщении.

В уведомлении, направляемом в Центральную избирательную комиссию, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

"Также обращаем внимание, что опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети Интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования (п.9 ст. 28 Конституционного закона)", – указали в ЦИКе.

Данные требования закона распространяются на все виды опросов общественного мнения, связанных с выборами, проводимых в период подготовки и проведения выборной кампании.