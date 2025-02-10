1 миллиард кубометров воды направили в Северный Арал

1 млрд кубометров воды направили в Северное Аральское море с октября 2024-го по январь этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это на 100 млн кубометров больше объема, запланированного ранее. Благодаря договоренностям, достигнутым со странами Центральной Азии, к концу марта 2025 года в Северный Арал направят в общей сложности 1,6 млрд кубометров воды.

«На сегодняшний день общий объем воды в Северном Аральском море – 22,1 млрд кубометров. На начало 2022 года он составлял 18,9 млрд кубометров. Ожидается, что к концу 2025 года объем воды в море вырастет до 23,4 млрд кубометров.



Продолжает увеличиваться площадь Северного Аральского моря. На сегодняшний день она составляет 3 065 квадратных километров. Это на 111 квадратных километров больше, чем в начале 2022 года», - говорится в сообщении.

Увеличение объема и площади Северного Аральского моря позволило снизить минерализацию воды и восстановить популяцию 22-х видов рыб. Ежегодный объем рыболовства достиг 8 тысяч тонн.



На стадии завершения находится проект «Сохранение Кокаральской плотины и восстановление дельты реки Сырдарья». На сегодня завершены работы по реконструкции дамб на двух участках между озером Карашалан и рекой Сырдарья, строительство защитной дамбы «Тауир», реконструкция канала «Карашалан-1». До конца года планируется завершить реконструкцию Кокаральской плотины, отделяющей Северный Арал от Большого Аральского моря. Реализация проекта поспособствуют сохранению Северного Арала и снижению солености воды.



Кроме того, применение водосберегающих технологий и выравнивание рисовых полей Кызылординской области с помощью лазерных планировщиков позволило сэкономить порядка 200 млн кубометров воды, которые были направлены в Северное Аральское море. Было выровнено 55 тысяч га рисовых полей, что привело к увеличению средней урожайности с 40-55 центнеров до 70-80 центнеров с гектара.



Для стимулирования внедрения водосберегающих технологий увеличено субсидирование затрат фермеров на подведение инфраструктуры, приобретение и установку водосберегающих систем с 50% до 80%. При использовании водосберегающих систем размер субсидий на поливную воду увеличен до 85% в зависимости от тарифа.



Для рекультивации территорий в бассейне Аральского моря продолжаются работы по озеленению. На высохшей территории Большого Аральского моря высажено 4,4 млн саженцев.

«С 2021 по 2024 годы произведена посадка семян и саженцев на площади 475 тысяч га. В этом году аналогичные работы планируется провести на 428 тысячах га. Благодаря этому, к концу 2025 года общая площадь озеленения дна Аральского моря должна достичь 1,1 млн га», - сообщили в профильном ведомстве.

В министерстве отмечают, что 1 января 2024 года председательство в Международном фонде спасения Арала перешло к Республике Казахстан. Глава государства Касым-Жомарт Токаев был избран президентом МФСА до конца 2026 года. Был утвержден План работы Исполкома МФСА на время председательства Казахстана в 2024-2026 гг. Документ охватывает около 40 мероприятий по 10 разным направлениям.



Реализация поручений президента позволит обеспечить работой около 2 000 тысяч человек. Увеличение объема и площади Северного Аральского моря снизит минерализацию воды, что поможет сохранить его биологическое разнообразие и поспособствует развитию рыбного хозяйства Кызылординской области.



Внедрение водосберегающих технологий и развитие водной инфраструктуры позволит направлять в Северный Арал дополнительные объемы воды, а также поможет в развитии сельского хозяйства региона.