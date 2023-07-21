10 лет колонии получил астанчанин за сбыт и хранение наркотиков

В суде обвиняемый пояснил, что пошел на это из-за острой нужды в деньгах.

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Суд Астаны вынес приговор жителю столицы, обвиняемому в распространении наркотиков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщается в материалах уголовного дела, М. переписывался через мессенджер «Telegram» с ником «Медуза Горгона», от которого получил 35,79 гр «мефедрона» путем закладки в 38 свертках и хранил при себе в целях сбыта 3 свертка (2,92 гр), а также в кухне своей квартиры - 35 свертков (32,87 гр).

В суде М. вину признал частично и пояснил, что пошел на такой поступок из-за острой нужды в деньгах.

«Вина М. доказана показаниями свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, телефона и обыска, заключениями экспертиз, а также другими материалами уголовного дела. Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал частичное признание вины, положительную характеристику, раскаяние в содеянном», – рассказали в суде.

Приговором суда М. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 3, 5 части 3 уголовной статьи 297 и осужден к 10 годам лишения свободы, добавили в пресс-службе.