10 тонн дизельного масла украли работники предприятия в области Улытау

Как выяснили полицейские, водители предприятия похищали часть груза на системной основе и после работы сливали в емкости в специально оборудованных боксах, с целью дальнейшей реализации.

Фото: polisia.kz

Хищение 10 тонн дизельного масла предотвратили полицейские области Улытау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Улытау на территории частной промышленной зоны города Сатпаев задержали грузовой автомобиль, загруженный металлическими емкостями. Полицейские также задержали двух работников предприятия и двух жителей Сатпаева.

"Установлено, что данные лица работают водителями в одном из ТОО, занимающейся поставкой горюче-смазочных материалов. При этом, совершая рейс, часть груза злоумышленники на системной основе похищали и после работы сливали в емкости, которые находились в специально оборудованных боксах, с целью дальнейшей ее реализации", - рассказали в полиции.

На месте полицейские обнаружили 35 металлических бочек и две цистерны – все они были заполнены дизельным маслом общим весом 10 тонн. Сумма ущерба составила около 8 млн тенге.

Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Устанавливаются соучастники задержанных.