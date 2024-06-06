Авторемонтный завод в Алматы вернули в собственность государства

Прокуратура города на постоянной основе проводит работу по возврату незаконно выведенных активов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов Kazpravda.kz

Прокуратурой Алматы было установлено, что в 2017 году единственный акционер АО «832 авторемонтный завод КИ», путем занижения стоимости активов на 310 млн тенге, реализовал его юридическому лицу.

«Решением от 27 мая специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск прокуратуры о признании сделки недействительной удовлетворен», – пишут в распространенном пресс-релизе.

В прокуратуре добавили, что благодаря принятым прокуратурой мерам государству возвратили здание площадью 2,5 тыс.м2 и 1,87 га земли.