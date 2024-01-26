Крупную партию наркотиков изъяли на казахстанско-российской границе
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Сотрудники КНБ РК пресекли ввоз 100 кг запрещенных препаратов, сообщает Kazpravda.kz
По информации пресс-службы комитета, в ходе рейда сотрудники КНБ обнаружили и изъяли около 100 кг наркотиков, скрытых в товарах народного потребления в грузовой машине, которая пыталась пересечь казахстанско-российскую границу.
— По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Иная информация не разглашается, — детализировали в КНБ.