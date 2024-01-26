Крупную партию наркотиков изъяли на казахстанско-российской границе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации пресс-службы комитета, в ходе рейда сотрудники КНБ обнаружили и изъяли около 100 кг наркотиков, скрытых в товарах народного потребления в грузовой машине, которая пыталась пересечь казахстанско-российскую границу.