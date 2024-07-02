1000 школ малых городов и сел Казахстана модернизируют до 2025 года

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

Модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими учебными заведениями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, данная инициатива реализуется в рамках предвыборной программы главы государства.

Модернизация направлена на сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами через создание благоприятных комфортных условий для обучения и воспитания детей, укрепление материально-технического оснащения. Она включает капитальный и текущий ремонты, оснащение предметными кабинетами, обновление школьной мебели, улучшение библиотек, столовых и условий безопасности.

«Так, в 2024-2025 учебном году запланировано приобретение почти 1000 современных предметных кабинетов робототехники, химии, биологии, физики и STEM. Модернизация библиотек 757 школ, столовых 481 школы, а также проведение капитального и текущего ремонта 712 школ, обновление мебели в 574 школах страны», – пишут в распространенном пресс-релизе.  

Также в пресс-службе добавили, что всего планируется улучшить условия обучения более 366 тысяч обучающихся.

#село #город #модернизация #Минпросвещения #школы

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