11-летнего мальчика нашли мертвым в собственной ванной в Шымкенте

В городе Шымкенте скончался 11-летний мальчик, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Тело ребенка было найдено в ванной комнате. Причина гибели устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Со службы скорой медицинской помощи в дежурно-диспетчерскую службу ДЧС Шымкента 10 октября в 6:30 часов поступило сообщение о несчастном случае. Происшествие произошло в населенном пункте Маятас Енбекшинского района в частном жилом доме по улице Жалын. По предварительным данным, родственники в ванном помещении обнаружили труп сына хозяина дома, подростка 2011 года рождения», – сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям города.