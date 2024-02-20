12 медалей выиграли казахстанские легкоатлеты на турнире в Иране

Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

В Тегеране завершился XI чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Фото: пресс-служба Минтуризма

По информации ведомства, на ЧА-2024 сборная Казахстана выиграла 4 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей.

В заключительный день казахстанцы победили в обоих эстафетах. В мужской части золото принесли Андрей Соколов, Эльнор Мухитдинов, Ефим Тарасов, Вячеслав Земс, в женской - Аделина Земс, Анна Шумило, Мария Шувалова и Кристина Кондрашова. Ранее на высшую ступень пьедестала почета поднимались Елизавета Матвеева (прыжки в высоту) и Давид Ефремов (бег на 60 метров с препятствиями). Серебро выиграли Иван Иванов (метание ядра), Ольга Сафронова (бег на 60 метров). Обладателями бронзовых медалей стали Аяна Болатбеккызы (бег на 1500 м), Мария Ефремова (тройной прыжок), Акбаян Нурмамет (бег на 800 м), Алина Чистякова (многоборье), Ефим Тарасов (бег на 400 м), Максим Фроловский (бег на 3000 м), — говорится в официальном сообщении.

Всего в Тегеране выступили 29 атлетов из Казахстана.

В министерстве также напомнили, что в прошлом году аналогичные соревнования прошли в Астане в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Тогда сборная РК, выиграв 6 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые награды, заняла второе место в общем зачете.

#турнир #Азия #чемпионат #Иран #легкая атлетика #Минтуризма

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