12 предприятий представили Казахстан на выставке «ИННОПРОМ»

Компании и Рынки
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В этом году на выставке приняли участие официальные представители и бизнес сообщества от 17 стран

Фото: пресс-служба правительства РК

В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие XV Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ». Казахстанскую делегацию возглавил Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В рамках деловой программы запланировано проведение свыше 100 мероприятий, с участием более 11 тыс. организаций и компаний.

Перед началом панельной сессии руководители делегации ознакомились с национальными экспозициями Республики Казахстан, Республики Беларусь, стенд страны-партнера Саудовской Аравии.

Национальная экспозиция Казахстана представлена 12 ведущими предприятиями, охватывающими широкий спектр отраслей – от тяжелой промышленности, включая металлургию и машиностроение, до производства товаров народного потребления.

Главной темой стратегической сессии является «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

В своем выступлении Роман Скляр озвучил ключевые достижения обрабатывающей промышленности Казахстана и перспективы развития в ближайшем будущем. Кроме этого, отметил о важности налаживания партнерских отношении со странами, реализации кооперационных проектов и привлечения инвестиции.

#выставка #предприятия #ИННОПРОМ

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