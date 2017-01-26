125 лет назад родилась Бесси Колман – первая летчица-афроамериканка

В США отмечают 125-летие со дня рождения первой летчицы афроамериканского происхождения Элезабет Бесси Колман, передает Kazpravda.kz
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26 января 1892 года в Атланте, штат Техас, в многодетной семье от смешанного брака (родители были потомками американских индейцев и афроамериканцев) родился десятый ребенок – девочка, которую назвали Элизабет.
Когда Бессии исполнилось 18 лет, она поступила в университет в Оклахоме, но из-за недостатка средств была вынуждена бросить учебу после первого семестра.
Вместе с братьями она отправилась на заработки в Чикаго, где устроилась в салон красоты. Туда часто заходили летчики, вернувшиеся с боев Первой мировой войны. Они рассказывали свои истории сражений, которые заинтересовали Бесси, и она увлеклась авиацией. Однако ей, как женщине, тем более темнокожей, отказали в поступлении в летное училище.
Ей помогли основатель и издатель газеты "Chicago Defender" Роберт Эбботт, который смог найти место для учебы для Колман во Франции, и банкир Джесси Бинга.
По итогам обучения она стала первой американской женщиной, получившей международную категорию пилота.
Бесси Колман освоила парашютизм и управление планером. Через некоторое время она стала исполнять на планере каскадерские трюки, благодаря чему обрела известность во всем мире.
30 апреля 1926-го 34-летняя Бесси не надела ремней безопасности, планируя прыгнуть с парашютом. Через десять минут полета самолет, в котором также летел Уильям Уиллс, рекламный агент и механик, не вышел из пикирования и закрутился. Колман выбросило из самолета на высоте 150 м – и она умерла мгновенно, упав на землю. Самолет рухнул и загорелся. Уиллс скончался от удара.
С 1931 года темнокожие пилоты ежегодно чтят память "королевы Бесс", пролетая над ее могилой.
В 1977 году группа афроамериканских пилотов-женщин создала Авиаклуб имени Бесси Колман.
В 1992 году муниципалитет Чикаго принял резолюцию и обратился с просьбой выпустить марку с изображением Бесси Колман, что и было сделано.
В 1995 году Колман была введена в Зал славы женщин-авиаторов и ее изображение появилось на почтовой марке США. 23 июля 2011 года, в честь 90-летия со дня ее первого полета, были зачитаны выдержки из биографии Бесси и прошла выставка авиамоделей.