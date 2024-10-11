14 человек стали жертвами урагана во Флориде

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«Милтон» обрушился на центральное западное побережье Флориды поздно вечером в среду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на местные власти, перед этим через штат прошли несколько торнадо, что привело к дополнительным разрушениям. В четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас сообщил о по меньшей мере 10 жертвах стихии.

Власти округа Волуша сообщили о гибели четырех человек. Среди них две женщины, на дома которых упали деревья.

Еще два человека погибли в городе Сент-Питерсберг и два – в округе Ситрус.

Ранее, ураган «Хелен» обрушился на Флориду. Он стал самым смертоносным за 20 лет.