Фото: polisia.kz
Происшествия
14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области

14-летний мальчик на мотоцикле насмерть разбился в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрировали 14 сентября в селе Талдыбулак Кербулакского района.

Предварительно установлено, что 14-летний школьник на мотоцикле выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima.

Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное уголовной статьей «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

 

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