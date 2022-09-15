14-летний мотоциклист погиб в Жетысуской области

14-летний мальчик на мотоцикле насмерть разбился в Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Факт зарегистрировали 14 сентября в селе Талдыбулак Кербулакского района.

Предварительно установлено, что 14-летний школьник на мотоцикле выехал со второстепенной улицы на главную, где столкнулся с автомашиной Nissan Maxima.

Ребенок получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.

По факту ДТП с назначением необходимых экспертиз начато досудебное расследование, предусмотренное уголовной статьей «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».