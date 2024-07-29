Подросток на мотоцикле наехал на верблюда в Атырауской области

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Департамент полиции Атырауской области сообщил, что 27 июля мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом, передает Kazpravda.kz

ДТП с участием подростка 2010 года рождения, произошло вечером около 21:30 в селе Сагиз Кызылкогинского района.

«В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», – добавили в полиции.

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