Подросток на мотоцикле наехал на верблюда в Атырауской области
107
Несовершеннолетний скончался на месте
Департамент полиции Атырауской области сообщил, что 27 июля мальчик, управляя мотоциклом, столкнулся с верблюдом, передает Kazpravda.kz
ДТП с участием подростка 2010 года рождения, произошло вечером около 21:30 в селе Сагиз Кызылкогинского района.
«В результате полученных телесных повреждений несовершеннолетний скончался на месте. По данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется комплексное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия», – добавили в полиции.
Рекомендации для водителей о том, что делать при встрече с животным на дороге, дали в «КазАвтоЖол».