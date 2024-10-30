15 должностных лиц привлекли к административной ответственности в области Ұлытау

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Венера Баталова
корреспондент

Их наказали за непредоставление отчетов в уполномоченный орган, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Специализированной природоохранной прокуратурой области Ұлытау (далее – прокуратура) проанализировано применение экологического законодательства.

По его результатам выявлено 125 фактов непредставления в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды 66 операторами I и II категорий отчетов по результатам производственного экологического контроля (в нарушение требований статьи 184 Экологического кодекса). В их числе недропользователи, коммунальные предприятия, полигоны твердых бытовых отходов, принадлежащие аппаратам акимов сельских округов, и др.

Это, в свою очередь, не позволяло уполномоченному органу объективно оценить экологическую обстановку в регионе.

По данным фактам прокуратурой в отношении 11 акимов сельских округов Жанааркинского района области Ұлытау возбуждены 20 дел об административном правонарушении (по статье 327-1 Кодекса «Об административных правонарушениях», далее – КоАП).

В настоящее время по акту надзора прокуратуры департаментом экологии принимаются меры по привлечению к административной ответственности остальных природопользователей.

Кроме того, за нарушение требований Конституционного закона «О прокуратуре» (невыполнение законных требований прокурора, неуведомление прокурора и непринятие мер к устранению нарушений закона, указанных в актах прокурорского надзора) руководители департамента экологии, управлений ветеринарии, предпринимательства и промышленности области Ұлытау привлечены к ответственности по статьям 664, 665, 666 КоАП.

На сегодня наложенные штрафы на общую сумму 4,6 млн тенге виновными лицами оплачены в полном объеме.

#отчет #Ұлытау #административная ответственность

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