15 февраля - Международный день борьбы с детским раком

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В рамках акции с 10 по 17 февраля 2025 года по всей стране организована масштабная информационная кампания, направленная на повышение знаний о проблеме детского рака, поддержку семей пациентов и развитие солидарности общества.

При поддержке акиматов, министерства здравоохранения РК на центральных улицах городов, на LED-экранах, медиабордах и в медицинских организациях, транслируются специальные видеоролики, которые акцентируют внимание на важности ранней диагностики, современных методов лечения и необходимости социальной поддержки детей, борющихся с этим заболеванием.

Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются маленькие пациенты и их семьи, а также напомнить о том, что своевременная помощь и осведомленность могут спасти множество детских жизней.

"Мы верим, что информированность — это первый шаг к изменениям. Эта неделя — это не только напоминание о важности борьбы с детским раком, но и возможность объединить усилия общества, медиков и государственных структур в помощи детям, нуждающимся в нашей поддержке," — отмечают организаторы акции.

Международный день борьбы с детским раком, отмечаемый 15 февраля, стал символом надежды и единства.

Казахстан вносит значительный вклад в эту глобальную инициативу, помогая повышать уровень осведомленности и объединяя людей вокруг важного дела.

Организаторы акции ОФ «Help Today», АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», ОО «Союз педиатров Казахстана» приглашают всех казахстанцев поддержать эту инициативу и выразить солидарность с детьми и их семьями. Вместе мы можем дать им шанс на здоровое будущее!