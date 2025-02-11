15 февраля - Международный день борьбы с детским раком

Статьи
235

В Казахстане проходит Неделя осведомленности, посвященная Международному дню борьбы с детским раком

Фото: НЦПДХ

В рамках акции с 10 по 17 февраля 2025 года по всей стране организована масштабная информационная кампания, направленная на повышение знаний о проблеме детского рака, поддержку семей пациентов и развитие солидарности общества.

При поддержке акиматов, министерства здравоохранения РК на центральных улицах городов, на LED-экранах, медиабордах и в медицинских организациях,  транслируются специальные видеоролики, которые акцентируют внимание на важности ранней диагностики, современных методов лечения и необходимости социальной поддержки детей, борющихся с этим заболеванием. 

Цель акции — привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются маленькие пациенты и их семьи, а также напомнить о том, что своевременная помощь и осведомленность могут спасти множество детских жизней. 

"Мы верим, что информированность — это первый шаг к изменениям. Эта неделя — это не только напоминание о важности борьбы с детским раком, но и возможность объединить усилия общества, медиков и государственных структур в помощи детям, нуждающимся в нашей поддержке," — отмечают организаторы акции. 

Международный день борьбы с детским раком, отмечаемый 15 февраля, стал символом надежды и единства.  

Казахстан вносит значительный вклад в эту глобальную инициативу, помогая повышать уровень осведомленности и объединяя людей вокруг важного дела. 

Организаторы акции ОФ «Help Today», АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», ОО «Союз педиатров Казахстана» приглашают всех казахстанцев поддержать эту инициативу и выразить солидарность с детьми и их семьями. Вместе мы можем дать им шанс на здоровое будущее!   

#дети #лечение #рак

Популярное

Все
Раннее выявление – ключ к спасению
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
Плюс два «золота» и «серебро»
Триумф Ербола Хамитова
В Приаралье усилены меры безопасности
Возобновлено авиасообщение между Казахстаном и Ираном
В области Жетысу 336 предприятий участвуют в программе дуального обучения
Запущена линия по выпуску труб для защиты электрокабелей
Необходимо контролировать целевое использование средств
Какая ставка устроит всех?
В столице дан старт Году рабочих профессий
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Кровати вместо сидений стояли в автобусе
Укрепляя взаимоотношения
NEET-молодежь: как изменить свою жизнь
Единство и солидарность – базовые ценности общества
Все начиналось с КВН...
Новый обводной канал предотвратит подтопления
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Досрочное погашение кредита: что нужно учитывать
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
Казахстанские хоккеистки одержали вторую победу на Азиатских играх
Оглянись, незнакомый прохожий
Одежда, обувь и авто в Казахстане подорожали самыми высокими темпами в ЕАЭС - аналитики
Шынгыз-хан вернулся в свой Ата-журт
Качество 9 автодорог необоснованно одобрила лаборатория в Караганде
Сергеевский гидроузел укрепляют перед паводком
Канат Бозумбаев проверил работу энергообъектов в Шымкенте
Казахстан завоевал первую медаль на Азиаде-2025
Никто не забыт?
Обеспеченность РК отечественными фармпрепаратами все еще низка – аналитики
Из армии – в вуз, из вуза – на службу
Новую систему безопасности для туристов внедряют в РК
Национальная энергосистема остро нуждается в новых базовых генерирующих мощностях
Казахстан закрывает пункт пропуска «Жибек Жолы» на границе с Узбекистаном
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет

Читайте также

Кровати вместо сидений стояли в автобусе
В столице дан старт Году рабочих профессий
Укрепляя взаимоотношения
Необходимо контролировать целевое использование средств

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]