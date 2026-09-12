Арбат встречает книголюбов

Нынче изюминкой фестиваля стали выставки редких изданий, а также новинок науч­но-популярной литературы и беллетристики. Десятки горожан привлекла презентация солидного издания «Қабанбай», увидевшего свет при поддержке предпринимателя Есенбека Мейирбаева. Сборник включает исторические сведения о жизни и военных подвигах батыра, народные предания, исследовательские очерки и обзоры о роли полководца в освободительной борьбе казахского народа.

С открытия фестиваля и до самого вечера на пешеходной улочке в исторической части города яблоку негде было упасть. Звучала живая музыка, подаренная молодежным театром «Шабыт». Центр развития SAMGA представил театрализованный перформанс «Болыс болдым, мінеки…» по произведениям Абая. Теплой и невероятно трогательной оказалась выставка рисунков учеников детской художественной школы о поэтах, писателях, героях сказок.

– Шла сюда с сыном и боялась, что ему будет неинтересно, – рассказала жительница Усть-Каменогорска Карина Сабиева. – Но мы здесь уже больше часа, и мой ребенок еще просится участвовать в играх и мастер-классах.

Внимание взрослых книголюбов привлекла ярмарка-продажа книг восточноказахстанских издательств и книжных магазинов. Местное объединение краеведов представило, например, сигнальный экземп­ляр сборника с очерками по истории Усть-Каменогорска. Он вызвал такой интерес, что еще до выхода книги стало понятно – готовится бестселлер. Большим успехом пользовался стенд с QR, чтобы моментально скачать произведения казах­станских авторов.

Как заключили организаторы, фестиваль – это не дежурное мероприятие с книжным антуражем. Это возможность открыть для себя новые произ­ведения, пообщаться с единомышленниками, встретиться с талантливыми авторами. Это праздник, наполняющий город атмосферой творчества и знаний.