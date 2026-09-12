Цена слова и жеста

И это прозвучало не дежурным комплиментом, а точным и своевременным общественным сигналом. В эпоху, когда публичность стала мгновенной и тотальной, поведение атлета за пределами игровой площадки весит едва ли не больше, чем его медальный зачет. И на контрасте со сдержанным, полным внутреннего достоинства стилем Рыбакиной изъяны отечественного околоспортивного пространства проступают особенно отчетливо.

Мы намеренно не станем называть фамилии наших атлетов, мелькавших в скандальных хрониках. Дело не в персоналиях, а в порочной тенденции. Одно дело, когда человек допускает досадный срыв в горячке запредельных нагрузок или на пике адреналина: спорт высших достижений жесток, секундную оплошность можно понять. Совсем другое дело, когда публичное хамство, развязность и дешевый эпатаж становятся повсе­дневной привычкой.

От публичных тирад отдельных спортсменов и людей из спортивной среды порой откровенно вянут уши. Масла в огонь подлила слепая мода на треш-ток. То, что зарождалось как часть коммерческого шоу в западных единоборствах, на нашей почве нередко вырождается в банальную площадную брань и пещерную агрессию. Студии сомнительных подкастов и эфиры в соцсетях превратились в конвейер низкопробного контента, где герои октагонов осыпают оппонентов угрозами и отборными ругательствами ради сиюминутных просмотров.

Но за пределами экранов существует реальный мир. Каждый атлет под флагом Казахстана выступает не просто частным лицом, а послом своей страны. Когда человек в нацио­нальной экипировке позволяет себе токсичную риторику, тень падает на имидж всего государства. Мир видит не отдельного бойца, а общество, которое он представляет, делая выводы об уровне нашей культуры и зрелости.

Спортивным функционерам и атлетам пора трезво оценить последствия. Эпоха вседозволенности в Сети окончательно прошла. Мы видим, как жестко закон наказывает сетевых деятелей и блогеров за оскорбительные высказывания: административные аресты и крупные штрафы стали отрезвляющей практикой. Надеяться, что былые спортивные регалии послужат вечной охранной грамотой, наивно. Закон одинаково строг ко всем.

Главный же вопрос лежит в плоскос­ти социальной ответственности. На узнаваемых атлетов смотрят миллионы детей и подростков. Для мальчишек чемпион – непререкаемый авторитет. Юная аудитория впитывает не только технику ударов, но и копирует повадки, сленг и отношение к окружающим. Видя, что кумир берет верх наглостью и хамством, подростки усваивают ложный ориентир: вежливость – это слабость, а грубая сила дает право нарушать любые нормы. Во что выливается такое «воспитание», мы слишком часто читаем в тревожных криминальных сводках. Нужно помнить, что интеллект, сдержанность и уважение – вот фундамент истинного чемпиона.