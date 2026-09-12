Путешествие для всей семьи

Иногда для небольшого путешествия всей семьей совсем не обязательно уезжать далеко от города. Всего в 3 км от Талдыкоргана, возле дачного массива «Қызылтас», находится место, где каменистые сопки соседствуют с древними петроглифами, а с высоты открывается вид на окружающую степь. Именно здесь создан экопарк «Тасбақа».

Работы ведутся в рамках программы «Таза Қазақстан». Главным принципом стало благоустройство без изменения естественного ландшафта. На территории появились входная группа, четыре беседки, две смотровые площадки, фотозона, 20 скамеек и столько же урн, площадка с контейнерами для мусора и 10 опор освещения.

Название парку дала одна из местных достопримечательностей – массивная каменная глыба, очертания которой напоминают огромную черепаху. Но интерес представляет не только необычная природная форма. В окрестностях расположен археологический комплекс «Қызылтас», на территории которого насчитывается около 600 артефактов, в том числе древние наскальные изображения.

Поэтому прогулка здесь может стать для семьи небольшим путешествием сразу в двух направлениях – природном и историческом. Взрослым это дает возможность провести время вдали от городского шума, детям – увидеть историю не на странице учебника, а непосредственно на местности.

На открытие приехали экоактивисты, школьники, воспитанники туристических клубов и секций, спортсмены, представители молодежных организаций. Велосипедисты организовали специальный заезд. В разных частях парка проходили экскурсии к петроглифам, детские квесты, национальные игры, ярмарка ремесленников и даже этнодефиле с участием детей с особыми потребностями.

Как отметила председатель ОО «Креативный центр «Алтын Адам» Динара Бакирова, обустройство территории стало результатом совместной работы местных исполнительных органов и экоактивистов. Именно участие жителей особенно важно для дальнейшей судьбы таких мест. Создать инфраструктуру недостаточно – необходимо сохранить и сам природный участок, и расположенные здесь исторические памятники.

В Текели обустраивается экопарк «Серкесай». Благодаря природному рельефу и живописным ландшафтам он в большей степени ориентирован на активный и спортивный отдых.

В Сарканском районе статус экопарка уже получил «Қойтас». Здесь предусмотрены детские игровые и спортивные площадки, высажены деревья, установлены скульптуры животных. Они знакомят юных посетителей с представителями фауны национального природного парка «Жоңғар Алатауы». Поездку сюда можно совместить с небольшим семейным уроком природоведения.

«Тасбақа» подходит для короткой поездки из Талдыкоргана, «Серкесай» – для тех, кто предпочитает движение и спортивные маршруты, «Қойтас» – для семейного отдыха с детьми. И такие пространства могут стать еще одним направлением экологического и познавательного туризма, а заодно и хорошим поводом провести выходной всей семьей, с друзьями, пройти несколько километров пешком, рассмотреть древние рисунки на камнях, рассказать ребенку о местной природе и напомнить простые правила экологической культуры.