Указы Главы государства о назначениях

Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Грузии;

Адуов Талгат Мубаракович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Грузии.