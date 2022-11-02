15-летний казахстанец стал чемпионом мира по джиу-джитсу

На чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби победу одержал атырауский спортсмен Болашак Суйекенов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как отметили в региональной службе коммуникаций, в чемпионате мира приняли участие 1 500 спортсменов из 65 государств.

15-летний Болашак Суйекенов соревновался в весовой категории 38 кг.

«Мы очень долго готовили наших учеников. Для участия в чемпионате мира необходимы постоянные тренировки, упорный труд, стремление к победе. Наши спортсмены, а от региона в соревнованиях участвуют еще несколько человек, показывают хорошие результаты. Соревнования проходят на высоком уровне», — сказал главный тренер Айбар Есенғалиев.

Сборная Казахстана в общем зачете лидирует в одиночном разряде.

Соревнования, стартовавшие 29 октября, продлятся до 8 ноября.