15-летнюю беременную атыраучанку выдали замуж за насильника – газета

Фото: Ақ Жайық

Подросток из Атырау сообщила в социальных сетях, что вышла замуж за 20-летнего мужчину, который ранее ее изнасиловал. Она также сказала, что в браке, несмотря на беременность, насилие над ней продолжилось. Сотрудники полиции занялись расследованием этого дела, как выяснилось, уже во второй раз.

Юная жена выложила пост в соцсети с рассказом о том, что ее изнасиловали, что в итоге привело к беременности. Мать девочки сразу же обратилась с заявлением в полицию. Спустя время в дом к жертве насилия пришли родственники парня и предложили ей вступить в брак. Обещали также полностью взять ее на обеспечение и дать образование. «Мы ее сами обучим, проблем у нее не будет, - пообещали сваты».

«Я нахожусь на четвертом месяце беременности. Мне с трудом удалось встать на учет в поликлинику, так как участковый врач, узнав, что я несовершеннолетняя, хотела вызвать полицию. Свекровь прибежала и уладила этот вопрос. Спасла своего сына. Она подняла на меня руку, толкнула и натравляла своего сына тоже, каких только слов она не говорила... Я выполняла все свои обязанности, но меня выгнали из дома. Когда моя мама узнала об этой ситуации, она попала в больницу», — сказала девушка.

По её словам, она из многодетной семьи и не может позволить себе нанять адвоката. Надежда только на то, что полиция возьмется за дело и проведет тщательное расследование.

В связи с данным инцидентом в департаменте полиции Атырау заявили, что расследование будет проведено. Вновь.